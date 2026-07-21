Salud confirma tres casos de ciclosporiasis en México; descarta brote y vínculo con lechuga

La Secretaría de Salud (SSa) confirmó la detección de tres casos de ciclosporiasis en México, enfermedad parasitaria que puede provocar diarrea "explosiva"; sin embargo, aseguró que no existe un brote activo en el país y que los contagios registrados se encuentran dentro de los parámetros habituales de vigilancia epidemiológica.

Durante la conferencia matutina de este 21 de julio, el titular de la dependencia, David Kershenobich, explicó que los casos detectados no representan un comportamiento fuera de lo esperado, por lo que descartó una situación de emergencia sanitaria.

"En México ha habido tres casos de Cyclospora nada más y esos casos son habituales; no se salen de la epidemiología común y corriente. No tenemos un brote de Cyclospora", afirmó el funcionario.

¿Qué medicamento se utiliza para tratar la ciclosporiasis?

Kershenobich detalló que las personas afectadas presentaron episodios de diarrea severa, aunque aclaró que la enfermedad no suele ser mortal cuando recibe atención médica oportuna. Precisó que los tres pacientes han respondido favorablemente al tratamiento con trimetoprim-sulfametoxazol, medicamento comercializado como Bactrim.

Asimismo, destacó que en Estados Unidos, donde se han registrado más de 1,500 casos asociados con este padecimiento, no se han reportado defunciones relacionadas con la ciclosporiasis.

Descartan relación con lechuga producida en Guanajuato

El secretario de Salud también se refirió a las versiones que vinculaban el brote registrado en Estados Unidos con una planta procesadora de lechuga ubicada en Guanajuato.

Explicó que una muestra analizada inicialmente por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) resultó positiva; sin embargo, posteriormente la propia agencia determinó que se trató de un falso positivo.

"Hasta el momento no se ha encontrado evidencia que permita señalar que de ahí proviene", sostuvo Kershenobich. En el mismo sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que esa hipótesis ya fue descartada por las autoridades sanitarias.

México mantiene vigilancia epidemiológica

El titular de Salud informó que México mantiene una vigilancia epidemiológica permanente en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

Como parte de estas acciones, autoridades mexicanas realizaron muestreos en Guanajuato para descartar cualquier riesgo sanitario y dar seguimiento a las investigaciones internacionales relacionadas con el brote registrado en territorio estadounidense.