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México ha estado más veces en el banquillo de los acusados, suma 48 quejas laborales con el MLRR

México acumula 48 casos bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC y se ha convertido en el único país sometido a este instrumento, por lo que especialistas señalan que las condiciones son desiguales con respecto a Estados Unidos y Canadá.

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El lunes 20 de julio México retomará la revisión del T-MEC y entre los pendientes que llevará a la mesa es la valoración sobre el uso del MLRR.FOTO: Especial.

Nancy Escutia

México es el único país que ha sido sometido al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Hasta el 19 de julio de 2026 suman 48 quejas laborales contra el país, mientras que los otros dos socios no registran ninguna, según información oficial de las tres naciones.

Aunque el MLRR es una herramienta creada para atender presuntas violaciones a la libertad sindical y la negociación colectiva, expertos mencionan que el diseño de este fue desigual.

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A decir de Eduardo Guerrero Hernández, abogado laboral senior en la firma Garrido Licona y Asociados, el MLRR es “inequitativo entre los países”, subrayando que mientras Estados Unidos puede invocarlo con facilidad, México carece de una función equivalente para defender efectivamente a los mexicanos en territorio estadounidense.

La razón es la forma en la que el T-MEC fue redactado. El Capítulo 23 del T-MEC establece reglas distintas para cada país. Cuando México es señalado, debe demostrar que no hubo una denegación de derechos, pero cuando se trata de Estados Unidos o Canadá, primero debe existir una resolución de sus autoridades laborales y haberse agotado el procedimiento de revisión administrativa interna.

“El anexo 31-A permite que Estados Unidos active el mecanismo frente a violaciones en territorio mexicano, y el anexo 31-B que Canadá haga lo mismo por violaciones en el Estado mexicano, pero no de manera inversa”, explica Andrea Medrisself Mendoza Pérez, secretaria general adjunta en la Federación Obrera Nacionalista.

Los expertos coinciden en que la estructura radica en la idea de buscar una igualdad de condiciones pues mientras México tenía salarios significativamente más bajos y una cultura de “sindicatos de protección”, había un riesgo de competencia desleal debido a que Estados Unidos y Canadá ya contaban con condiciones laborales sólidas.

Se han presentado 48 casos contra México bajo el MLRR

Eduardo Guerrero Hernández apunta que el rezago judicial y la injerencia patronal persistente en la vida sindical mexicana y eso ha propiciado que el MLRR se mantenga activo desde 2021 en el país.

“Se nota con la forma en la cual vive de manera activa el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida contra México. Estamos hablando de que se llevan más de 40 casos, la mayoría en el sector automotriz, pero también en minería y hasta call center”, resalta.

De acuerdo con información oficial generada por los tres gobiernos, los 48 casos registrados hasta el momento corresponden a las siguientes empresas, ordenadas cronológicamente:

  1. General Motors
  2. Tridonex
  3. Panasonic Automotive Systems
  4. Teksid Hierro
  5. Manufacturas VU I
  6. Manufacturas VU II 
  7. Unique Fabricating
  8. Goodyear
  9. Draxton
  10. Industrias del Interior (INISA)
  11. Grupo México - Mina San Martín
  12. Yazaki
  13. Mas Air (Aerotransportes Mas de Carga)
  14. Teklas Automotive
  15. Asiaway Automotive Components
  16. Tecnología Modificada (Caterpillar)
  17. Autoliv Steering Wheels
  18. Fujikura Automotive
  19. RV Fresh Foods
  20. Servicios Industriales González (SIG)
  21. Minera Tizapa
  22. Volkswagen de México
  23. Industrias Tecnos
  24. Impro Industries México
  25. Pirelli Neumáticos
  26. Bader de México
  27. Odisa Concrete Equipment
  28. Vidrio Decorativo Occidental
  29. Akwel Juárez de México
  30. Compañía Hulera Tornel
  31. Aludyne Automotive Mexico City
  32. Amphenol Optimize México
  33. Tubos de Acero de México (TAMSA)
  34. Liber Gennesys Group
  35. Modern Metal Alloys
  36. Superior Industries de México
  37. Atento Servicios
  38. Alimentos Grole
  39. Grupo Yazaki
  40. Corporación de Occidente
  41. Freixenet de México
  42. Mondelez México
  43. Bernhard Schulte Shipmanagement México / P.M.I. Norteamérica
  44. ThyssenKrupp Springs & Stabilizers de México
  45. Minera Camino Rojo
  46. Latex Occidental
  47. Faurecia Sistemas Automotrices de México
  48. Newmont Corporation’s Minera Peñasquito

Entre las empresas acusadas, la industria automotriz y la de autopartes ha sido las más representadas, concentrando la gran mayoría de las solicitudes debido a su alta integración en las cadenas de valor regionales. A principios de 2026, se registró que el sector automotriz por sí solo representaba el 61% de las quejas.

Aunque la mayoría de las controversias se resuelven en la etapa consultiva o de remediación, aproximadamente el 12.5% de los casos ha derivado en la solicitud de activación de paneles: destacan el de San Martín, Atento, Camino Rojo y Pirelli; sin embargo, este último fue desactivado después un plan de remediación.

El lunes 20 de julio México retomará la revisión del T-MEC mediante un diálogo con Estados Unidos, donde uno de los temas será fortalecer la reciprocidad del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, cuya aplicación ha sido exclusiva contra México desde su entrada en vigor.

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Nancy Escutia

Periodista con enfoque jurídico especializada en derechos y políticas laborales, bienestar y salud mental organizacional; egresada de la Maestría en Periodismo Político por la Carlos Septién García.

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