México ha estado más veces en el banquillo de los acusados, suma 48 quejas laborales con el MLRR

México es el único país que ha sido sometido al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Hasta el 19 de julio de 2026 suman 48 quejas laborales contra el país, mientras que los otros dos socios no registran ninguna, según información oficial de las tres naciones.

Aunque el MLRR es una herramienta creada para atender presuntas violaciones a la libertad sindical y la negociación colectiva, expertos mencionan que el diseño de este fue desigual.

A decir de Eduardo Guerrero Hernández, abogado laboral senior en la firma Garrido Licona y Asociados, el MLRR es “inequitativo entre los países”, subrayando que mientras Estados Unidos puede invocarlo con facilidad, México carece de una función equivalente para defender efectivamente a los mexicanos en territorio estadounidense.

La razón es la forma en la que el T-MEC fue redactado. El Capítulo 23 del T-MEC establece reglas distintas para cada país. Cuando México es señalado, debe demostrar que no hubo una denegación de derechos, pero cuando se trata de Estados Unidos o Canadá, primero debe existir una resolución de sus autoridades laborales y haberse agotado el procedimiento de revisión administrativa interna.

“El anexo 31-A permite que Estados Unidos active el mecanismo frente a violaciones en territorio mexicano, y el anexo 31-B que Canadá haga lo mismo por violaciones en el Estado mexicano, pero no de manera inversa”, explica Andrea Medrisself Mendoza Pérez, secretaria general adjunta en la Federación Obrera Nacionalista.

Los expertos coinciden en que la estructura radica en la idea de buscar una igualdad de condiciones pues mientras México tenía salarios significativamente más bajos y una cultura de “sindicatos de protección”, había un riesgo de competencia desleal debido a que Estados Unidos y Canadá ya contaban con condiciones laborales sólidas.

Se han presentado 48 casos contra México bajo el MLRR

Eduardo Guerrero Hernández apunta que el rezago judicial y la injerencia patronal persistente en la vida sindical mexicana y eso ha propiciado que el MLRR se mantenga activo desde 2021 en el país.

“Se nota con la forma en la cual vive de manera activa el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida contra México. Estamos hablando de que se llevan más de 40 casos, la mayoría en el sector automotriz, pero también en minería y hasta call center”, resalta.

De acuerdo con información oficial generada por los tres gobiernos, los 48 casos registrados hasta el momento corresponden a las siguientes empresas, ordenadas cronológicamente:

General Motors Tridonex Panasonic Automotive Systems Teksid Hierro Manufacturas VU I Manufacturas VU II Unique Fabricating Goodyear Draxton Industrias del Interior (INISA) Grupo México - Mina San Martín Yazaki Mas Air (Aerotransportes Mas de Carga) Teklas Automotive Asiaway Automotive Components Tecnología Modificada (Caterpillar) Autoliv Steering Wheels Fujikura Automotive RV Fresh Foods Servicios Industriales González (SIG) Minera Tizapa Volkswagen de México Industrias Tecnos Impro Industries México Pirelli Neumáticos Bader de México Odisa Concrete Equipment Vidrio Decorativo Occidental Akwel Juárez de México Compañía Hulera Tornel Aludyne Automotive Mexico City Amphenol Optimize México Tubos de Acero de México (TAMSA) Liber Gennesys Group Modern Metal Alloys Superior Industries de México Atento Servicios Alimentos Grole Grupo Yazaki Corporación de Occidente Freixenet de México Mondelez México Bernhard Schulte Shipmanagement México / P.M.I. Norteamérica ThyssenKrupp Springs & Stabilizers de México Minera Camino Rojo Latex Occidental Faurecia Sistemas Automotrices de México Newmont Corporation’s Minera Peñasquito

Entre las empresas acusadas, la industria automotriz y la de autopartes ha sido las más representadas, concentrando la gran mayoría de las solicitudes debido a su alta integración en las cadenas de valor regionales. A principios de 2026, se registró que el sector automotriz por sí solo representaba el 61% de las quejas.

Aunque la mayoría de las controversias se resuelven en la etapa consultiva o de remediación, aproximadamente el 12.5% de los casos ha derivado en la solicitud de activación de paneles: destacan el de San Martín, Atento, Camino Rojo y Pirelli; sin embargo, este último fue desactivado después un plan de remediación.

El lunes 20 de julio México retomará la revisión del T-MEC mediante un diálogo con Estados Unidos, donde uno de los temas será fortalecer la reciprocidad del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, cuya aplicación ha sido exclusiva contra México desde su entrada en vigor.