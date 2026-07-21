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Forchetta debuta en el mercado mexicano con cinco universos maximalistas

Cada colección propone combinaciones, volúmenes y acabados distintos para construir estilismos con carácter propio.

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Cada colección propone combinaciones, volúmenes y acabados distintos para construir estilismos con carácter propio.Cortesía

Patricia Ortega

Forchetta llega al mercado mexicano con una propuesta que recupera el gusto por las piezas grandes, el volumen y la mezcla sin restricciones. La firma, fundada por Amai Moreno, presenta cinco colecciones concebidas para acompañar distintas formas de vestir, recordar y expresarse.

Su punto de partida es claro: el accesorio deja de ocupar un lugar secundario. Collares, anillos y brazaletes se combinan en capas, contrastes y proporciones que transforman el estilismo completo. El debut de la marca, bajo el concepto La Revelación, también marca el lanzamiento de su plataforma de comercio electrónico.

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Colecciones

Alquimia se relaciona con los procesos de cambio; Recreo recupera la libertad de la infancia, mientras otras líneas encuentran inspiración en el mar, la familia y las raíces de su creadora. Amai Moreno realiza la curaduría de cada pieza para conservar una identidad reconocible.

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Forchetta llega al mercado mexicano con una propuesta que recupera el gusto por las piezas grandes, el volumen y la mezcla sin restriccionesCortesía

Las propuestas parten de acero inoxidable e incorporan oro de 18 quilates, esmaltes, plata y rodinado. Su siguiente objetivo es abrir puntos físicos y posicionar a Forchetta como una firma mexicana con presencia internacional.

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Patricia Ortega

Coordinadora de Operación Editorial de Suplementos y Ediciones Especiales de El Economista. Licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió una especialización en Periodismo Económico en la Universidad de Miami, auspiciada por la Fundación Reuters. Ganadora del premio por la "destacada cobertura en finanzas verdes", entregado por la BMV y el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. Ha sido analista de mercados, editora de finanzas y creadora de ranking de negocios, responsabilidad social y mercados, y ha trabajado en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Reforma, Excélsior, Mundo Ejecutivo, Expansión, Fortuna, Infosel y Economática.

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