Forchetta debuta en el mercado mexicano con cinco universos maximalistas

Forchetta llega al mercado mexicano con una propuesta que recupera el gusto por las piezas grandes, el volumen y la mezcla sin restricciones. La firma, fundada por Amai Moreno, presenta cinco colecciones concebidas para acompañar distintas formas de vestir, recordar y expresarse.

Su punto de partida es claro: el accesorio deja de ocupar un lugar secundario. Collares, anillos y brazaletes se combinan en capas, contrastes y proporciones que transforman el estilismo completo. El debut de la marca, bajo el concepto La Revelación, también marca el lanzamiento de su plataforma de comercio electrónico.

Colecciones

Alquimia se relaciona con los procesos de cambio; Recreo recupera la libertad de la infancia, mientras otras líneas encuentran inspiración en el mar, la familia y las raíces de su creadora. Amai Moreno realiza la curaduría de cada pieza para conservar una identidad reconocible.

Forchetta llega al mercado mexicano con una propuesta que recupera el gusto por las piezas grandes, el volumen y la mezcla sin restriccionesCortesía

Las propuestas parten de acero inoxidable e incorporan oro de 18 quilates, esmaltes, plata y rodinado. Su siguiente objetivo es abrir puntos físicos y posicionar a Forchetta como una firma mexicana con presencia internacional.