¿Cómo elegir a tu agente de seguros? 5 claves  a revisar antes de contratar una póliza de SGMM

Así como los sastres realizan ropa a la medida, los agentes de seguros buscan la póliza que mejor se adapte a las necesidades de los usuarios, particularmente en pólizas de gastos médicos mayores (SGMM).

A diciembre de 2025, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) informó que había más de 70,000 agentes de seguro vigentes en México, y saber elegir uno de ellos es clave para estar respaldado tanto por el instrumento financiero como por una persona que estará disponible ante una situación de emergencia.

El papel del agente de seguros

Aunque ya es posible comparar y contratar un SGMM por internet, para Tere García, consultora experta en seguros y finanzas personales, la figura del asesor hace totalmente la diferencia.

Contar con la guía personalizada ayudará a acceder a las opciones más adecuadas según las necesidades, tanto económicas como médicas, además de tener acompañamiento durante todo el proceso. No solo durante la contratación, sino durante el uso de la póliza.

"Lo que hace un agente de seguros es ayudarte precisamente a entender qué es lo que estás contratando y te va a acompañar para que el día que utilices tu póliza no tengas un problema económico, aparte del problema de salud", explica Tere García.

A diferencia de los simuladores o comparadores de seguros, como el que tiene disponible la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), solo muestra información aproximada basada en un perfil general, el asesor individualiza las condiciones de cobertura médica y costos.

Para ello, necesitan conocer a fondo las necesidades de los usuarios: las particulares médicas, prioridades y el presupuesto a la hora de asignar las alternativas de elección.

"La comparación entre las múltiples ofertas permite encontrar un equilibrio entre la protección y el presupuesto", detalla Moisés Rosas Hernández, director de Negocio de Gastos Médicos en Ahorra Seguros.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, existen asesores que solo ofrecen productos de una sola aseguradora y, por otro lado, hay quienes representan a varias.

Claves para elegir un agente de seguros

Encontrar un asesor que de confianza es fundamental, ya que será un profesional que tendrá información sensible del usuario, tanto de salud como económica. Por ello, los expertos comparten las siguientes recomendaciones:

1. Que sea un asesor certificado

La CNSF se encarga de autorizar a las personas que ofrecen este tipo de servicio mediante una cédula. La certificación acredita que sean profesionales que se apegan a los códigos legales y responsabilidades de su función.

Se puede consultar en línea mediante la página de la CNSF mediante el nombre completo o el número de cédula. La cédula deberá contener el nombre, las operaciones, ramos y subramos para los que está autorizado intermediar, fotografía, firma y vigencia.

2. Te ayuda a entender qué cobertura realmente necesitas

No se trata de adecuar al cliente en un seguro, sino encontrar un producto que se apegue a lo que busca el usuario. Antes de ofrecer una sola póliza, debe conocer las necesidades y partir desde ahí.

Por ello, debe buscar un equilibrio entre la protección y el presupuesto.

3. Te explica para que tomes una decisión informada

La función principal del asesor es que ofrezca diferentes opciones de aseguramiento y las explique de manera clara y completa al cliente para que pueda tomar una decisión consciente.

En ese sentido, se debe conocer a profundidad los productos que ofrece e informar sobre los costos, las coberturas y las limitaciones de las pólizas.

"Dentro de las características profesionales. [del asesor] está la formación, la preparación para poder distribuir el seguro, el dominio del producto", comenta Moisés Rosas.

4. Te acompaña

Al ser el experto tanto en productos como en procesos, debe orientar a los clientes para que los trámites no sean complicados, tanto en la contratación como de hacer uso del seguro.

"El agente ya sabe todos los procesos que se necesitan para cualquier siniestro. Entonces te va a facilitar totalmente todos los procesos de tu póliza", agrega Tere García.

5. Te conoce y te contacta

Según la especialista, es importante contar con una entrevista en persona con el asesor.

"Es importante que conozcas quién te va a acompañar; es como tu médico", señala.

El asesor debe proporcionar los documentos actualizados y que dé seguimiento, especialmente si hubo cambios en el servicio contratado por una nueva regulación.

Para ello, es importante tener una línea de comunicación directa para consultar cualquier duda o para el acompañamiento en un siniestro.

¿Una póliza es más costosa si la contrato con un agente?

No. Tere García explica que son las compañías aseguradoras las que les pagan a los asesores por haber logrado un contrato, pero esto no supone un costo más elevado para los usuarios.

"No es más cara la póliza si la contratas con un agente. La compañía te paga la comisión; para el cliente no representa un costo adicional."

Por ello, la especialista afirma que es importante dejarse asesorar personalmente, ya que las tecnologías no siempre responderán de manera completa.