Ventas minoristas en México cayeron 0.6% en mayo, previo al Mundial 2026

En mayo del 2026 los ingresos por ventas minoristas en territorio mexicano retrocedieron 0.6% en comparación con el mes previo, luego de dos meses de alzas, de acuerdo con cifras publicadas hoy por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

En su comparación interanual, las ventas minoristas también bajaron su ritmo de crecimiento a 2.4%, desde el avance de 4.5% observado en abril, muestran las cifras del reporte de la Encuesta Mensual de Empresas Comerciales (EMEC), del Instituto.

El retroceso en los ingresos minoristas de mayo se produjo en un contexto de debilitamiento del mercado laboral, con la pérdida mensual de casi 195,000 empleos (de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE), y previo al inicio del Mundial de Fútbol.

En el detalle mensual, se registraron retrocesos en 12 de las 22 categorías de mercancías y canales de venta que mide la EMEC.

Los 10 mayores se observaron en los rubros de:

Mobiliario, equipo y accesorios de cómputo, teléfonos y otros aparatos de comunicación (-9.3%) Artículos de perfumería y joyería (-4.9%) Artículos de ferretería, tlapalería y vidrios (-1.8%) Artículos para la decoración de interiores (-1.5%) Muebles para el hogar y otros enseres domésticos (-1.0%) Partes y refacciones para automóviles, camionetas y camiones (-0.8%) Calzado (-0.8%) Internet y catálogos impresos, televisión y similares (-0.7%) Artículos para el esparcimiento (-0.7%) Artículos de papelería, libros, revistas y periódicos (-0.4%)

Además de un retroceso en el empleo, en mayo la confianza del consumidor mostró un descenso de 0.7 puntos mensuales y uno de 3.4 puntos en la comparación anual, con lo que hiló 17 meses a la baja, de acuerdo con el Índice de Confianza del Consumidor del Inegi.

Por otro lado, la recepción de remesas creció 3.8% anual a 5,611 millones de dólares, pero en pesos cayó 7.6% a 97,089 millones, debido al descenso de 11% interanual del tipo de cambio peso-dólar, que promedió 17.3 pesos en mayo.

Datos acumulados y debilidad del consumo básico

En la comparación acumulada de los primeros cinco meses del año se mantiene la resiliencia del indicador, aunque en buena medida por un comparativo relativamente sencillo debido a la debilidad de las ventas minoristas al cierre del 2024 e inicio del 2025.

De enero a mayo los ingresos minoristas fueron 3.4% superiores en términos anuales, lo que se compara favorablemente frente al avance de 0.9% mostrado en enero-mayo del 2025.

En este comparativo, la EMEC muestra crecimiento en 19 de las 22 categorías de productos y canales de venta contempladas, la mayor parte correspondientes a consumo no básico (discrecional).

Los 10 mayores avances fueron:

Mobiliario, equipo y accesorios de cómputo, teléfonos y otros aparatos de comunicación (+21.0%) Internet y catálogos impresos, televisión y similares (+15.6%) Ropa, bisutería y accesorios de vestir (+15.1%) Cuidado de la salud (+10.6%) Artículos usados (+10.1%) Artículos para la decoración de interiores (+9.1%) Artículos para el esparcimiento (+8.1%) Artículos de perfumería y joyería (+7.3%) Combustibles, aceites y grasas lubricantes (+6.8%) Motocicletas y otros vehículos de motor (+5.6%)

Destaca también que dos de las tres categorías con retrocesos sean de consumo básico (no discrecional), pues regularmente se trata de las categorías con menor elasticidad ante variaciones en el ingreso de las familias.

Así, el renglón de Bebidas, hielo y tabaco, acumula una baja de 5.4%, mientras que el de Abarrotes y alimentos, registra un descenso de 5.3 por ciento.