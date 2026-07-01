Salarios y piso parejo en quejas laborales se perfilan como puntos de fricción en revisión del T-MEC

México llega este miércoles al inicio formal de la revisión del T-MEC con dos asuntos laborales que meterán presión: buscar un piso parejo al presentar quejas mediante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) y la posibilidad de que Estados Unidos plantee la necesidad de un salario mínimo regional en sectores como el automotriz, de acuerdo con especialistas.

México y Estados Unidos no llegan en blanco al inicio formal de la revisión del T-MEC ya que previo a este 1 de julio ambos socios comerciales sostuvieron reuniones bilaterales cuyo saldo, a decir de los especialistas, es que no colocan al país en ventaja.

Las reuniones bilaterales previas no dejan a México en una buena posición, a decir de Alfredo Kupfer, socio líder de la práctica de Laboral en Garrigues México. Además, al no haberse involucrado Canadá —con más afinidad política— el país parece llegar con una lista de pendientes propia, sin considerar al otro socio estratégico.

México sostuvo dos reuniones bilaterales con la representación comercial de Estados Unidos en mayo y junio y agendaron una tercera para el próximo 20 de julio. En estos encuentros, la Secretaría de Economía reportó que en lo laboral se dio “el inicio de discusiones conceptuales”.

El equipo mexicano llevará a la reunión virtual una serie de puntos en materia laboral que son de su interés abordar, de acuerdo con Alfredo Kupfer.

Uno de ellos es solicitar un piso parejo para interponer quejas mediante el MLRR. Hasta ahora, las quejas laborales de Estados Unidos y Canadá parten del supuesto de que “son de buena fe” lo que lleva a México a tener que demostrar su inocencia.

Además, las quejas de EU y Canadá hacia México no requieren pasar un filtro y, en cambio, a México se le exige la aprobación de algún órgano de EU y Canadá para poder iniciar una queja por la vía del Mecanismo. Hasta ahora, México ha recibido 47 quejas a través del MLRR.

“Estados Unidos y Canadá pueden simplemente presentar una queja y no tienen que atravesar por ninguna instancia interna en México, en cambio si México quiere hacer una denuncia contra Estados Unidos o Canadá, primero tiene que pasar por una orden ejecutiva de las oficinas nacionales de relaciones laborales de sus países. Entonces, evidentemente es asimétrico”, explica Graciela Bensusán, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco (UAM-X).

Mientras que del lado estadounidense hay “señales” de lo que podría estar presentando en materia laboral a partir del 1 de julio.

“Hay algunas señales, y habrá que ver en qué nivel de prioridad las pone Estados Unidos, en donde exactamente en el tema laboral quisiera aumentar la presión o las obligaciones en términos del tratado”, menciona Kupfer.

Un ejemplo es que EU pida mayor fiscalización e inspección en los términos del Capítulo 23 del T-MEC, que se refiere al compromiso de asegurar la libertad sindical, prohibir el trabajo forzoso o infantil y mejorar las condiciones de los trabajadores.

Además, que Estados Unidos busque ampliar la lista de los sectores prioritarios sobre los cuales se pueden presentar quejas.

Salario mínimo regional, una posible demanda de EU

Por su parte, Bensusán menciona que una de las preocupaciones de Estados Unidos es el tema de los aumentos de los salarios en México ante sindicatos con un bajo poder de negociación.

“La preocupación de Estados Unidos básicamente no es tanto la libertad sindical o la negociación colectiva, sino los salarios en México. Su gran preocupación son los salarios, pero los salarios ya no se han incrementado, si bien el salario mínimo lo ha hecho, pero los salarios contractuales no lo han hecho en esa medida, naturalmente porque no hay poder de negociación por parte de los sindicatos”, explica Bensusán.

Una de las propuestas que Estados Unidos puede poner en la mesa es la creación de un salario mínimo regional en sectores como el automotriz, que implicaría incrementos del lado mexicano que, dadas las circunstancias económicas, sería “una gran dificultad”, menciona la investigadora.