Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida será prioridad en revisión de T-MEC

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continúa con un tema prioritario, el uso del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), informó la Secretaría de Gobernación a través de un oficio remitido el 8 de julio al Senado de la República sobre el proceso de revisión del acuerdo.

El documento elaborado por la Secretaría de Economía señala que el próximo 20 de julio, los representantes de México y Estados Unidos se reunirán para celebrar la próxima ronda de trabajo sobre la revisión del Tratado, con el fin de avanzar en los temas de interés para ambos países y entre los que destaca el Capítulo 23 (laboral).

En la reunión se buscarán definir los siguientes pasos del proceso y cada país expondrá sus temas de interés. En el caso de México se abordarán 13 preocupaciones comerciales, entre las que destaca el uso del MLRR, así como restricciones y barreras comerciales.

“Estos puntos incluyen los incrementos arancelarios de Estados Unidos a industrias estratégicas bajo la medida 232 y a productos no originarios del tratado bajo la Sección 122, restricciones en sectores específicos, el uso del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida y barreras comerciales a nivel estatal”, se lee en el documento elaborado por Economía.

La dependencia enfatiza en que estas medidas representan “obstáculos significativos para el comercio bilateral”, por lo cual urgen se les de atención inmediata para mantener el equilibrio comercial que conservan ambos ambos países.

Discusión laboral es preocupación en revisión del T-MEC

Aunque el documento no detalla cuáles son los 13 puntos que México buscará atender, sí agrega que Estados Unidos también planteará inquietudes relacionadas con el mercado laboral.

De acuerdo con el oficio, los asuntos a revisar por el país estadounidense “se relacionan principalmente con la pérdida de empleos en algunas manufacturas”.

El informe expone que, en los últimos meses ha habido un progreso significativo a través de las conversaciones entre los países, de forma que los temas pendientes pasaron de 54 a 14; no obstante, Estados Unidos aún buscará revisar asuntos relacionados con la estabilidad financiera.

“Los asuntos a revisar planteados por Estados Unidos se relacionan principalmente con la pérdida de empleos en algunas manufacturas, la alta dependencia de terceros países en cadenas de suministro, el déficit comercial, reglas de origen y seguridad económica”, menciona el oficio.

La Secretaría de Economía mencionó que los asuntos de interés planteados por el país vecino pueden atenderse a través de “una estrategia regional que fortalezca la producción en Norteamérica y reduzca la dependencia de importaciones provenientes de Asia”.

La dependencia enfatizó que México se concentrará en dar certidumbre a la inversión, exigirá que Estados Unidos elimine los aranceles entre los países miembros del T-MEC, buscará incrementar la capacidad productiva de América del Norte y reducirá dependencias externas en insumos y componentes asociados a cadenas de alto valor.