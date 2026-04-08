Invertiremos en infraestructura cuando proyectos sean rentables, dicen Afores sobre la nueva ley

Las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afores) invertirán en infraestructura cuando los proyectos sean rentables, estén bien estructurados y pasen los filtros técnicos y de riesgo que exige su mandato, dijo la Asociación Mexicana de Afores (Amafore).

Luego de que el martes el Senado de la República aprobó una nueva ley para promover las inversiones mixtas en proyectos de infraestructura estratégicos como energía, agua, carreteras, puertos, entre otros, la Amafore aclaró que la nueva legislación no habilita el uso discrecional de los ahorros para el retiro.

Por el contrario, dijo la Asociación, lo que hace la nueva Ley es crear un “marco jurídico para que proyectos de infraestructura productiva puedan estructurarse bajo reglas claras”.

Y es que uno de los objetivos de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, promovida por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, es canalizar el ahorro interno (como el que hay en las Afores) hacia proyectos de infraestructura.

Al cierre de febrero de 2026, las Afores tenían 1.027 billones de pesos o alrededor del 12% de los recursos que administran en el sector infraestructura, a través de instrumentos de deuda privada, Fibras y estructurados.

No obliga a Afores a invertir 30% de sus portafolios en infraestructura

La Amafore recordó que en octubre de 2024, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) actualizó el régimen de inversión de las Afores para ampliar el límite regulatorio para inversión en estructurados a 30% de los activos, según la Siefore.

“Este techo regulatorio ya existía. La nueva ley no lo modifica, no lo amplía ni lo hace obligatorio: opera dentro de ese marco”, explicó.

Asimismo, la Asociación aseguró que los comités de inversión de cada Afore analizan cada proyecto de forma independiente y profesional, y que toda inversión se hace conforme a la normatividad vigente, bajo la supervisión de la Consar.

Recalcó que el deber fiduciario de las Afores es indeclinable: proteger los recursos de las y los trabajadores, asegurando seguridad y rentabilidad.

“La nueva Ley no modifica estos principios ni habilita el uso discrecional de los ahorros para el retiro”, afirmó.

La aclaración de la Amafore se da luego desde el martes circuló desinformación en redes sociales en el sentido de que con la nueva Ley, el gobierno tomará hasta el 30% de los ahorros de los trabajadores en las Afores para financiar proyectos de infraestructura, aun cuando éstos no sean rentables.