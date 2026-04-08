China aumentó inspecciones a barcos con bandera panameña tras fallo contra CK Hutchison: canciller

Las autoridades de China incrementaron las ⁠inspecciones y las detenciones de barcos con bandera panameña en sus puertos a raíz de un fallo de la justicia ⁠del país centroamericano contra la ⁠compañía CK Hutchison, con sede en Hong Kong, dijo el miércoles el canciller Javier Martínez-Acha en Asunción.

Durante una visita a Paraguay, el funcionario dijo en rueda de prensa que espera que esa "tendencia atípica en el mes de marzo se reduzca".

Mientras, sigue creciendo el conflicto por la resolución de la Corte Suprema panameña que anuló las concesiones de dos puertos que operaba CK Hutchison en Panamá.

"Si compara los números de marzo de 2026 con los de marzo de 2025, el incremento llama la atención", dijo Martínez-Acha. "Nosotros simplemente le pedimos a la República Popular China y a cualquier país que respete la soberanía jurídica de Panamá como nosotros respetaríamos la soberanía de cualquier país".

La embajada de China en Ciudad de Panamá no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Panama ⁠Ports Company (PPC), la filial panameña ⁠del conglomerado CK Hutchison, con ⁠sede en Hong Kong, ha solicitado un arbitraje internacional contra Panamá por ⁠lo sucedido con los dos puertos estratégicos cerca del Canal de Panamá y contra la compañía marítima global Maersk, que se ha hecho cargo de la operación de una de las terminales.

A fines de marzo, la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (FMC) dijo que está monitorizando de cerca un aumento ⁠en las detenciones de buques con bandera panameña en China que parecía estar vinculado al fallo de la Corte Suprema.