Cese el fuego en Líbano es parte de condiciones del plan entregado a EU, afirma el presidente iraní

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este miércoles que el cese el fuego en Líbano forma parte de las condiciones fundamentales expuestas por su país en el plan de 10 puntos presentado el martes de cara a las negociaciones con Estados Unidos, reportó la agencia Isna.

En una conversación telefónica con el mandatario francés, Emmanuel Macron, Pezeshkian insistió en "la necesidad de un alto el fuego en el Líbano" y recordó que esta exigencia es una de las condiciones esenciales del plan de 10 puntos de Irán que fue aceptado por Donald Trump como una propuesta "viable" para negociar con Teherán, más allá del cese de las hostilidades de dos semanas acordado el martes.

Más temprano, el presidente del Parlamento iraní declaró este miércoles que el alto el fuego y las conversaciones con Estados Unidos son "poco razonables" porque, según él, tres principios del acuerdo ya se violaron.

"La profunda desconfianza histórica que sentimos hacia Estados Unidos se deriva de sus repetidas violaciones de todo tipo de compromisos, un patrón que, lamentablemente, se ha repetido una vez más", dijo Mohamad Baqer Qalibaf en un comunicado publicado en X, en el que citó los continuos ataques en Líbano, la entrada de un dron en el espacio aéreo iraní y la negación del derecho de Irán a enriquecer uranio.

"Ahora, la misma 'base viable sobre la que negociar' ha sido violada de manera abierta y clara, incluso antes de que comenzaran las negociaciones. En tal situación, un alto el fuego bilateral o las negociaciones son poco razonables", agregó.

Según la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump enviará a Islamabad para las negociaciones programadas para este viernes, a su equipo de negociadores encabezado por el vicepresidente JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, su yerno.

Una de las primeras consecuencias del anuncio de la tregua se vio en el estrecho de Ormuz, una estratégica vía marítima que Irán mantenía cerrada desde el inicio de la guerra y que reabrió este miércoles.

Israel y Estados Unidos dejaron de bombardear Irán tras 39 días de conflicto, pero la situación regional dista mucho de ser tranquila, sobre todo en la república islámica y en Líbano.

Las fuerzas armadas israelíes aseguraron acatar el alto el fuego pero el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió: "Seguimos con el dedo en el gatillo. Este no es el final de la campaña, sino un paso más en el camino hacia el logro de todos nuestros objetivos".

En Líbano, arrastrado a la guerra por ataques del movimiento proiraní Hezbolá contra territorio israelí, los bombardeos continuaron.

El primer ministro paquistaní había declarado que el alto el fuego se aplicaría "en todas partes", incluido Líbano, pero Trump dijo que ese país quedó fuera del acuerdo "a causa de Hezbolá".

El ejército israelí afirmó haber lanzado su "mayor ataque coordinado" contra Hezbolá desde el comienzo de marzo. Provocó 112 muertos y 837 heridos, según el Ministerio de Salud libanés.