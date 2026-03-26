4 de cada 10 cuentas Afore en México son de la generación Millennial

La generación Millennial concentra la mayor proporción de cuentas individuales en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) en México. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), este grupo etario representa el segmento más amplio dentro del sistema.

Las personas de entre 31 y 45 años, identificadas como Millennials, concentran el 38.9% del total de cuentas, lo que equivale a aproximadamente 4 de cada 10 registros en las Afores.

Por su parte, el grupo de 46 a 60 años representa el 31.8% del total, mientras que las personas de 30 años o menos concentran el 18.3% de las cuentas.

En contraste, el grupo de 61 años o más tiene la menor participación, con 10.9% del total.

La distribución refleja una mayor concentración del ahorro para el retiro en población en edad laboral activa, particularmente entre quienes nacieron entre 1981 y 1996, quienes crecieron en un entorno marcado por la digitalización y el desarrollo tecnológico.