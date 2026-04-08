Wall Street sube con fuerza por acuerdo de alto el fuego entre EU e Irán

Los tres principales índices de Wall Street cerraron la jornada de media semana con fuertes ganancias. El apetito por riesgo de los inversionistas aumentó de golpe luego de conocerse un acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por 30 gigantes, subió 2.85% hasta 47,909.92 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, avanzó 2.51% a 6,782.81 puntos. El Nasdaq Composite subió 2.80% a 22,634.99 unidades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer ayer que había alcanzado un acuerdo para detener las agresiones con Irán, antes de cumplir el ultimátum de abrir el paso de embarcaciones en el estrecho de Ormuz o sufrir una destrucción total.

Por otra parte, los inversionistas recibieron el contenido de las actas de la más reciente reunión de política monetaria de la Reserva Federal. El FOMC consideró que podrían necesitar subir la tasa para contrarrestar una inflación que todavía supera el objetivo.

Sólo el sector de energía (-3.66%) cayó entre los 11 principales del S&P. Las ganancias fueron lideradas por las acciones de Industriales (+3.75%), seguidas por las de materiales (+3.38%). Dentro del índice Dow Jones, sobresalió Sherwin-Williams (+6.92%).