Liverpool reducirá aperturas de Suburbia en 2026; buscará mayor rentabilidad

El Puerto de Liverpool ajustará la estrategia de crecimiento de Suburbia, su cadena de tiendas departamentales, con menos aperturas para asegurar que cada nueva sucursal sea rentable.

Por ello, la compañía planea abrir solo dos nuevas tiendas en México este año. En 2025, Suburbia cerró con 194 unidades y abrió tres sucursales, mientras que en 2024 inauguró ocho ubicaciones.

Con este plan, se espera que la cadena departamental registre un crecimiento en ventas mismas tiendas de entre 5 y 6% al cierre de 2026, por encima del formato Liverpool, para el que se estima un incremento de entre 4.5 y 5.5 por ciento.

No obstante, el crecimiento proyectado para este año estará en línea con lo registrado en 2025, cuando las ventas totales aumentaron 5.4%, a 24,835 millones de pesos.

"Si tenemos suficientes sitios para abrir más tiendas nuevas, sin duda estaremos interesados en aumentar el número de nuevas tiendas. Sin embargo, queremos que las nuevas ubicaciones sean lo suficientemente rentables como para tratar de mantener un equilibrio entre crecimiento y rentabilidad", explicó el director de Finanzas de El Puerto de Liverpool, Gonzalo Gallegos.

"Preferimos abrir dos tiendas muy fuertes que varias de ellas que pueden no ser lo suficientemente rentables. Y es por eso que hemos visto una contracción en las nuevas aperturas de tiendas", añadió en su reciente conferencia con analistas.

Gonzalo Gallegos explicó que el tiempo que tarda una tienda en "madurar" depende principalmente de su ubicación y tamaño.

Mientras que un local promedio de Suburbia ocupa entre 200 y 250 metros cuadrados, una tienda Liverpool puede superar los 15,000 metros cuadrados, de ahí que el proceso de consolidación sea dispar.

En tanto, las tiendas ubicadas en zonas muy pobladas tienden a madurar más rápido.

Agregó que Suburbia crecería más rápido que Liverpool por la madurez de las nuevas tiendas que la empresa abrió durante 2024 y 2025, lo que hace que la tasa de crecimiento de esas nuevas sucursales sea más alta.

Por otra parte, El Puerto de Liverpool estima ejercer entre 8,000 y 9,000 millones de pesos en inversiones de capital (CapEx) que se centrarán en aumentar las capacidades de la cadena de suministro, en la renovación de las tiendas y en mejoras en áreas de tecnología.