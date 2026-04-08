Colombia recompra deuda interna por 1,468 millones de dólares

El ⁠Gobierno de Colombia recompró títulos de deuda pública interna ⁠TES por 5.4 ⁠billones de pesos (1,468 millones de dólares), informó el miércoles el Ministerio de Hacienda.

Los TES son la segunda fuente de financiación del gasto público, después del recaudo de impuestos.

El Ministerio de Hacienda recompró los títulos tras recibir demandas por 6.5 billones de pesos (1,767 millones de dólares).

El organismo recibió títulos con vencimiento en 2036, 2040, 2042, 2046, 2050 y 2058.

El ministerio ⁠precisó que la ⁠operación de ⁠recompra generó un ahorro en intereses ⁠estimado en 2.1 billones de pesos (570.9 millones de dólares).

"La transacción contribuye a mejorar el perfil de la deuda pública interna colombiana", aseguró un comunicado ⁠del ministerio.