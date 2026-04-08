Bolsa mexicana avanza con fuerza en mercado animado por alto el fuego de EU e Irán

Las bolsas de valores de México registraron fuertes ganancias este miércoles. Los índices accionarios locales subieron, en línea con sus pares del exterior, impulsados por el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán por dos semanas.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, subió 2.47 a 70,221.76 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanzó 2.38% 1,401.08.

S&P/BMV IPCTradingview

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó ayer sobre un acuerdo para detener las agresiones con Irán, antes de cumplir su ultimátum de abrir el paso de embarcaciones en el estrecho de Ormuz o enfrentarse a una "destrucción total".

Al interior del índice de referencia, casi todos los valores registraron avances. Destacó Volaris, con 10.11% a 13.50 pesos, seguida de la minera Industrias Peñoles, con 7.30% a 931.03 pesos, y la aeroportuaria Asur, con 5.36% a 621.46 pesos.

"El mundo financiero ha pasado del miedo extremo al optimismo agresivo, la caída masiva de más del 10% en el petróleo mitiga la amenaza de un choque estanflacionario que acechaba", dijo Laura Torres, jefa de Inversiones IMB Capital Quants.