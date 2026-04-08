Macron pide a Trump y Pezeshkian incluir al Líbano en el alto el fuego con Irán

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el miércoles que instó a sus homólogos de Estados Unidos e Irán, Donald Trump y Masud Pezeshkian, a incluir al Líbano en el alto el fuego alcanzado con Irán.

"Expresé mi deseo de que el alto el fuego sea plenamente respetado por cada uno de los beligerantes, en todas las zonas de confrontación, incluido el Líbano", escribió Macron en X tras hablar con ambos dirigentes.

Según el mandatario francés, se trata de una "condición necesaria para que el alto el fuego sea creíble y duradero".