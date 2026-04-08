En Puebla, Julio César Chávez y Jorge "Travieso" Arce encabezarán pelea con causa

⁠El gobernador Alejandro Armenta Mier, informó que los recursos se destinarán a la construcción de un Centro de Atención contra las Adicciones.

En el marco de la Feria de Puebla 2026, el encuentro será el próximo 9 de mayo en el Gimnasio Miguel Hidalgo.

CIUDAD DE MÉXICO.- Con un mensaje firme en favor de una vida libre de adicciones para la niñez y la adolescencia, el gobernador Alejandro Armenta Mier, anunció que el próximo 9 de mayo el Gimnasio Miguel Hidalgo será sede de una pelea con causa entre las leyendas del boxeo Julio César Chávez y Jorge “El Travieso” Arce, cuyos recursos se destinarán a la construcción de un Centro de Atención contra las Adicciones.

Al anunciar la función de box en el marco de la Feria de Puebla 2026, Armenta Mier, informó que su administración impulsará un modelo integral de atención para prevenir las adicciones entre la juventud. Reiteró que la promoción del deporte es una prioridad en la entidad, al consolidarse como una política de Estado, motivo por el cual se crearon la Secretaría del Deporte y Juventud y la Universidad del Deporte (UDEP).

Los boxeadores arribarán con una semana de anticipación a la entidad con el propósito de visitar sitios emblemáticos como el Parque “Pensar en Grande” y la Ex Hacienda de Chautla. Durante estas actividades, promoverán el combate y sostendrán encuentros con niñas, niños y jóvenes, a fin de fomentar estilos de vida saludables y alejarlos de las adicciones.

En cuanto a la Feria de Puebla 2026, el mandatario destacó que su organización está a cargo del sector empresarial, el cual se ha preparado para ofrecer una experiencia de calidad en los distintos pabellones. Asimismo, se implementará un operativo de seguridad coordinado bajo el esquema binomio tierra-aire, con la participación de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN) y la policía municipal.

En su intervención, el campeón mundial Julio César Chávez señaló que aceptó subir al ring con Jorge “El Travieso” Arce porque lo más importante es que las y los jóvenes se mantengan alejados de las adicciones. En ese sentido, anunció que impartirá pláticas motivacionales en diversos municipios de la entidad, enfocadas en la prevención y atención del consumo de drogas. Chávez destacó que, a través de sus clínicas, brinda apoyo a jóvenes y adolescentes, con el objetivo de ofrecerles una oportunidad de cambio y contribuir a salvar vidas.

Por su parte, "El Travieso" Arce agradeció al gobernador Alejandro Armenta Mier por la invitación a participar en esta pelea de exhibición, al considerar que impulsar el deporte entre la juventud contribuye a reducir la delincuencia. El pugilista recordó que el 17 de marzo de 1990, al ver pelear a Julio César Chávez, encontró la inspiración para convertirse en boxeador, a quien hoy reconoce como su ídolo.

En su oportunidad, la presidenta de Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), y miembro del Comité Organizador de la Feria, Beatriz Camacho, destacó que la Feria de Puebla será una plataforma de visibilidad para las y los productores poblanos, la cual la esperan para mostrar lo Hecho en Puebla, lo que permitirá generar empleos, economía formal y darse a conocer en otros estados, ya que dijo el desarrollo económico se fortalece con la construcción de las cadenas de suministros

Además resaltó que Puebla es un pilar dentro del ecosistema de seguridad nacional de México, no sólo por su ubicación geográfica, sino por la concentración de infraestructura, capacidades institucionales, la presencia de instalaciones vinculadas a la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina y la Guardia Nacional.

El presidente del Consejo Nacional de Organismos Empresariales (COE), César Bonilla Yunes, reconoció el trabajo del gobernador Alejandro Armenta Mier, por integrar al sector empresarial en la organización de la Feria de Puebla 2026. Además puntualizó que el gobernador combate la inseguridad como nadie lo había hecho para rescatar al estado. "Gracias por integrar a las y los empresarios para que Puebla vuelva al ojo nacional e internacional", apuntó.

El encuentro no sólo revivirá la emoción del boxeo con dos íconos del pugilismo mexicano, sino que también promoverá entre las nuevas generaciones la importancia de adoptar una vida saludable y consolida al estado como un referente en la organización de eventos deportivos de gran nivel.