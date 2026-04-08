Jóvenes Embajadores del Mundial: STPS abre convocatoria para capacitar aprendices en sectores estratégicos

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que se encuentra abierto el registro para participar como Jóvenes Embajadores del Mundial, una iniciativa orientada a brindar formación en sectores estratégicos como turismo, cultura, deporte y hospitalidad, con miras a su participación en actividades relacionadas con el Mundial Social.

De acuerdo con la dependencia esta estrategia se implementa en el marco del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, cuyo objetivo es fortalecer la empleabilidad de personas jóvenes de entre 18 y 29 años que actualmente no estudian ni trabajan.

Las personas registradas se integrarán a espacios del sector público y privado, donde adquirirán experiencia práctica en entornos reales, al tiempo que desarrollan habilidades clave para su inclusión laboral. Como parte del programa, recibirán un apoyo económico mensual equivalente al salario mínimo vigente, así como seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El registro para participar se encuentra disponible en la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro y permanecerá abierto hasta el 10 de abril. Las y los interesados deberán realizar su registro como aprendices del programa. Durante el proceso de apertura de vinculaciones, podrán postularse a los centros de trabajo participantes, los cuales tendrán prioridad en la asignación de espacios, particularmente en estados y municipios con alta proyección turística en el marco del Mundial Social.

La STPS dijo que con estas acciones refrendan su compromiso de ampliar las oportunidades de inclusión productiva para las juventudes, al tiempo que impulsa el desarrollo económico y social del país en el marco de eventos de alcance global.