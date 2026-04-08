Bafar Alimentos busca fortalecer su participación en negocio de foodservice con inversión en Ciemsa

Bafar Alimentos, un productor y distribuidor de carne y productos lácteos, realizó una inversión en la empresa Ciemsa Foodservice, una empresa especializada en proveer insumos alimenticios a restaurantes, hoteles y servicios de catering.

Aunque el monto de la inversión no fue revelado, la compañía que comercializa alimentos bajo las marcas Parma, Sabori y Campestre, informó que aumentará su participación en el segmento de foodservice.

En un comunicado, destacó que esta inversión permitirá integrar las capacidades de ambas compañías, combinando la infraestructura de producción de Bafar Alimentos con la experiencia de Ciemsa en atención a clientes institucionales.

Además, permitirá optimizar la logística y ampliar la variedad de productos ofrecidos y, al mismo tiempo, fortalecer la oferta comercial a través de una propuesta multiproteína y multimarca que responda a las necesidades del mercado.

“La incorporación de Ciemsa Foodservice a Bafar Alimentos permitirá avanzar hacia el objetivo de consolidarnos como líderes en el canal foodservice en México, reafirmando su enfoque en el crecimiento sostenible y la innovación en el servicio dentro de la industria alimentaria”, se lee en el comunicado.

El mercado mexicano de servicios de alimentos alcanzó un valor de 95,980 millones de dólares en 2025 y se espera que llegue a los 157,260 millones de dólares para 2031, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta del 8.58% durante este periodo, de acuerdo con un informe de Mordor Intelligence, una firma de investigación de mercado.

El crecimiento del sector está impulsado por factores como el aumento del consumo de comidas fuera de casa y de alimentos preparados, así como el de la urbanización y la demanda de opciones gastronómicas de conveniencia.

“A medida que aumenta la urbanización y los ingresos disponibles, más consumidores optan por comer fuera o pedir comida en lugar de cocinar en casa. Este cambio se debe en gran medida a los estilos de vida ajetreados, especialmente en áreas metropolitanas como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde la gente busca opciones gastronómicas rápidas y prácticas”, destaca el informe.

Además, el aumento del turismo, los viajes de negocios en México y la expansión de la clase media mexicana están impulsando una oferta gastronómica más diversa, desde platillos tradicionales mexicanos hasta cocina internacional.