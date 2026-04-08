Cae banda de mexicanos y guatemaltecos vinculada a la desaparición de 6 personas en la frontera

Fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron este miércoles a dos mexicanos y cinco guatemaltecos acusados de la desaparición de seis personas en una zona fronteriza donde operan narcotraficantes, informó la policía.

La frontera binacional, de casi 1,000 kilómetros, se ha visto sacudida por acciones de delincuentes e incluso en junio pasado oficiales mexicanos incursionaron brevemente en territorio guatemalteco durante un operativo contra el crimen organizado.

Según un comunicado de la policía, los siete detenidos están presuntamente vinculados con la desaparición de seis guatemaltecos, incluida una menor de 16 años. A los acusados les fueron incautadas diez armas de fuego.

Los arrestos se produjeron en la ciudad limítrofe de Malacatán.

Los desaparecidos trabajaban en una finca de Malacatán, según testigos que relataron a las autoridades que se los llevaron en una camioneta cuya matrícula coincide con la que usaban los detenidos este miércoles.

En agosto de 2024, tras un inédito desplazamiento de campesinos mexicanos a Guatemala para protegerse de la violencia entre narcotraficantes rivales, los dos países acordaron realizar operaciones conjuntas en la frontera común.

En medio de la cooperación, agentes del estado mexicano de Chiapas cruzaron el pasado 8 de junio la frontera hacia Guatemala en un hecho que culminó con cuatro presuntos criminales muertos.

La acción provocó una protesta de Guatemala, ante la cual México presentó disculpas.