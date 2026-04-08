¿Está en riesgo tu pensión? Ley de inversión mixta desata nueva polémica por ahorro en las afores

Una nueva polémica se desató en torno a los recursos que los trabajadores tienen ahorrado para el retiro en las afores. En esta ocasión fue la discusión de Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo de Bienestar el detonador.

Este martes, la Cámara de Senadores aprobó esta iniciativa de reforma, mediante la cual se avaló la creación de un modelo de inversión mixto entre el gobierno y el sector privado para obras de infraestructura consideradas como estratégicas. Bajo este esquema pueden participar cooperativas, comunidades, ejidos, organizaciones de trabajadores y las afores, a través del ahorro de millones de personas que administran.

Esta situación generó una controversia, en la cual la oposición acusó al partido oficial y sus aliados de “quererle meter mano” a 30% de los recursos pensionarios.

Durante la presentación del dictamen, el senador de Morena, Francisco Chíguil Figueroa, dijo que, con esta reforma, se busca movilizar parte del ahorro nacional hacia la inversión productiva, incluidos los fondos pensionarios.

Actualmente, de los fondos de pensiones que se administran, que equivalen a cerca de 6 billones de pesos, sólo 8% o 9% se invierte en infraestructura, a pesar de un límite regulatorio de hasta 30 por ciento”, dijo.

Añadió que, al brindar seguridad jurídica y normas claras con la reforma que se aprobó, “esta ley podría incrementar la participación hasta a 20% o 25% de estos fondos de pensiones, que significarían tener 1.2 y hasta 1.5 billones de pesos orientadas a la infraestructura productiva”.

¿Cuánto dinero hay en las afores?

Vamos por partes. De acuerdo con cifras, a febrero, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), los activos netos administrados por las afores alcanzan 8.6 billones de pesos, lo que representa alrededor de 24% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Este dinero corresponde a 70 millones de trabajadores. Es decir, los recursos en las afores son más de los seis billones de pesos que el legislador comentó.

Recientemente, el presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Guillermo Zamarripa, comentó que las administradoras destinan alrededor de 7.5% de los recursos a infraestructura y consideró viable que esta cifra aumente con el Plan de inversión en Infraestructura 2026-2030.

Las afores pueden destinar hasta 30% a obras de infraestructura, luego de que en octubre de 2024 se ampliara ese límite desde 20 por ciento. Ese 30% es el que el legislador comentó, no es que se haya aprobado con esta reforma.

Además, de acuerdo con Zamarripa, corresponde a cada afore determinar en cuáles proyectos participa, porque el objetivo es entregar los mejores rendimientos a los trabajadores a partir de proyectos confiables y viables.

Al respecto, Carlos López Jones, director de Consultoría Empresarial en Tendencias Económicas y Financieras, dijo que la directriz sobre en cuál proyecto se debe invertir debe ser la rentabilidad, como Fibra CFE, que es un "buen instrumento de inversión".

¿Dónde ven el riesgo para el ahorro en las afores?

Mario Di Costanzo, expresidente de la Condusef, comentó que el riesgo es que, de alguna forma, se obligue a las administradoras a canalizar más dinero de las afores a obras llamadas estratégicas con la aprobación de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo de Bienestar, es decir, hasta 30% que la regulación permite.

Otro riesgo, dice, es que se canalice a obras que pueden ser no rentables, como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) o la refinería Dos Bocas. Esto implicaría que el rendimiento que den sea menor o, en el peor de los casos, nulo y la factura se pase directo al ahorro de los trabajadores y, por ende, a su pensión.

fernando.franco@eleconomista.mx