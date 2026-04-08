Aeropuerto de Querétaro registra aumento de 10.3% en traslado de pasajeros en el primer bimestre

Querétaro, Qro. En el primer bimestre del año 385,069 pasajeros se trasladaron a través del Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ), significó un aumento de 10.3% respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Este nivel de crecimiento fue más moderado que en el mismo periodo del 2025, cuando el avance anual llegó a 24.3 por ciento. Además, el traslado de pasajeros internacionales avanzó con un ritmo mayor que el doméstico.

Con base en el tipo de viajeros: en los dos primeros meses del año se movilizaron 260,927 pasajeros nacionales, en este caso el crecimiento a tasa anual fue de 7.5%, fue más modesto que hace un año cuando avanzó 32.6 por ciento.

De manera adicional en el lapso enero-febrero del 2026 desde ese recinto se transportaron 124,142 pasajeros internacionales, reflejando un alza anual de 16.6%; a diferencia del comportamiento del flujo nacional, el internacional tuvo un mayor avance que hace un año, ya que en el mismo bimestre del 2025 creció 8.8 por ciento.

Sin embargo, los traslados domésticos siguen dominando la actividad en el aeropuerto de Querétaro. Del total de usuarios contabilizados entre enero y febrero del año en curso, 67.8% corresponde a usuarios nacionales y 32.2% a internacionales.

En el mismo bimestre de un año atrás la contribución internacional fue menor, al representar a 30.5% del total y los nacionales, 69.5 por ciento.

El aeropuerto inició enero con 210,557 pasajeros, lo que significó un alza anual de 9.8 por ciento. En febrero la cifra fue de 174,512 usuarios, el aumento de 10.9 por ciento.

Entra la top 10 de flujo internacional

Durante febrero, en el segmento internacional, el AIQ se sumó al top 10 de aeropuertos, al registrar 55,021 pasajeros, ubicándose en el décimo sitio; ya que en ese mes registró un crecimiento anual de 18.5%, fue el segundo mayor avance entre la decena de aeropuertos, el primer sitio lo tuvo el Aeropuerto de Morelia con un repunte de 24.8 por ciento.

En las primeras posiciones se ubican los aeropuertos de Cancún, Ciudad de México, Puerto Vallarta, Guadalajara, San José del Cabo, Monterrey, Del Bajío, Morelia y Tulum, reportan las dependencias federales.

En el país el traslado total de pasajeros creció 0.9% en febrero, con el acumulando del primer bimestre creció anualmente 1.6%; los usuarios domésticos cayeron 0.4% en febrero, y en el primer bimestre acumularon un aumento anual de 0.9%; mientras que en los internacionales, en febrero creció 3.2%, anotando al alza anual de 3% en el primer bimestre.