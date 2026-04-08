Arranca DIF Tamaulipas la Ruta de la Esperanza para llevar apoyos funcionales a quienes más lo necesitan

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con el compromiso de mejorar la calidad de vida de las familias de atención prioritaria, el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, puso en marcha la Ruta de la Esperanza, una estrategia que acerca apoyos funcionales a familias de distintos municipios del estado, brindando herramientas que fortalecen la movilidad, la autonomía y la inclusión social.

A través de la Subdirección de Atención Ciudadana, se dio inicio a esta ruta que recorrerá el territorio tamaulipeco para entregar apoyos como sillas de ruedas en diversas modalidades —estándar, todo terreno, infantil y especiales—, andadores, bastones, muletas, sillas cómodas, sillas de baño, así como auxiliares auditivos y otros aparatos funcionales que responden a las necesidades específicas de cada persona beneficiaria.

En su arranque, la Ruta de la Esperanza contempla la entrega de 528 apoyos funcionales distribuidos en municipios como Abasolo, Aldama, Altamira, El Mante, Gómez Farías, Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo, Llera, Madero, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, San Fernando, Soto la Marina, Tampico, Tula y Xicoténcatl, entre otros, acercando atención directa a las familias y contribuyendo a su bienestar integral.

Cada uno de estos apoyos representa una oportunidad para que las personas beneficiarias puedan desenvolverse con mayor independencia en su vida diaria, facilitando su integración en los ámbitos familiar, social y productivo.

La estrategia se implementará de manera calendarizada durante el año, lo que permitirá ampliar su alcance conforme se integren nuevas solicitudes, asegurando una distribución equitativa y oportuna.

Con la Ruta de la Esperanza, el DIF Tamaulipas reafirma su vocación de servicio y cercanía con la población, llevando atención sensible y humana a cada rincón del estado, transformando la solidaridad en acciones concretas que cambian vidas.