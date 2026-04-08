Mina Santa Fe en Sinaloa: Lo que se sabe del rescate de los cuatro mineros atrapados tras el derrumbe

A 14 días del derrumbe en la mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario, Sinaloa, las labores de rescate continúan en medio de condiciones extremas. Este miércoles 8 de abril, autoridades reportaron el rescate con vida del segundo minero localizado y confirmaron el hallazgo sin vida de un tercer trabajador, mientras persiste la búsqueda del último minero que permanece atrapado.

El accidente ocurrió el pasado 25 de marzo, cuando colapsó una presa de jales al interior del yacimiento, lo que provocó la irrupción de agua y lodo en las galerías subterráneas. De los 25 trabajadores que se encontraban en la mina, 21 lograron salir, pero cuatro quedaron atrapados.

Desde entonces, el operativo se convirtió en una carrera contra el tiempo y las condiciones adversas: inundaciones, visibilidad nula y túneles convertidos en ríos subterráneos.

Más de 300 rescatistas y un operativo contra el tiempo

El rescate ha movilizado a más de 300 elementos, entre personal de las Fuerzas Armadas, buzos especializados y brigadas de Protección Civil. Las labores han requerido bombeo constante de agua,así como el reforzamiento de estructuras para avanzar en las galerías.

Cuatro días después del derrumbe, los equipos habían logrado avanzar cerca de 1.5 kilómetros dentro de la mina, aunque las condiciones complicaron el acceso a las zonas más profundas, donde se estimaba la ubicación de los trabajadores.

Primer sobreviviente: más de 100 horas bajo tierra

El primer rescate ocurrió la madrugada del 30 de marzo, cuando José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, fue localizado con vida tras permanecer más de 100 horas bajo tierra.

El trabajador logró resguardarse en un punto elevado dentro de la mina tras detectar el ingreso de lodo. Fue trasladado al Hospital General de Mazatlán, donde fue dado de alta horas después, con un cuadro de deshidratación leve.

Segundo minero localizado con vida

El segundo sobreviviente, Francisco Zapata Nájera, de 42 años, fue localizado el 7 de abril a unos 300 metros de profundidad, tras más de 300 horas de labores ininterrumpidas.

Nájera fue finalmente rescatado la mañana de este miércoles 8 de abril y recibió atención médica inmediata por parte de paramédicos en la zona de operaciones. Posteriormente, fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán, donde será atendido por especialistas.

Hallan sin vida a tercer trabajador

Este 8 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la localización sin vida de un tercer minero atrapado en el derrumbe.

Tras el hallazgo, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las diligencias correspondientes para el levantamiento y traslado del cuerpo a la unidad forense, donde se realizarán las pruebas de identificación. El descubrimiento representa un giro en la operación de rescate, que hasta ahora combinaba hallazgos con vida y condiciones de alta incertidumbre.

Continúa la búsqueda del último minero

Con tres trabajadores ya localizados, las brigadas mantienen los trabajos para encontrar al último minero atrapado. Las labores se concentran en el desalojo de agua y lodo, así como en la estabilización de las galerías para permitir el acceso a las zonas más profundas.

Autoridades federales y estatales han asegurado que el operativo no se detendrá hasta ubicar al trabajador restante, mientras se mantiene comunicación permanente con las familias de las víctimas.

El derrumbe en la mina Santa Fe ha puesto nuevamente en el centro la discusión sobre las condiciones de seguridad en la industria minera en México.

A dos semanas del accidente, la operación en El Rosario sigue siendo una de las más complejas en años recientes, marcada por el desafío de la naturaleza, la presión del tiempo y la esperanza de encontrar al último trabajador.