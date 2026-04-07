Comisiones del Senado aprueban iniciativa de ley para inversiones mixtas en obras

Las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores aprobaron por 23 votos, y cinco del PAN y PRI en contra, la minuta por la que se expide la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar y reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).

La nueva ley busca proveer los instrumentos de integración multimodal: Contratos de Inversión Estratégica, que permiten estructurar proyectos de hasta 40 años con estándares de desempeño y supervisión técnica; Vehículos de Propósito Específico para canalizar financiamiento con aislamiento de riesgos, y la participación del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), que aportarán la capacidad de estructuración que demandan proyectos de esta complejidad.

De acuerdo con el decreto que será sometido a discusión y votación del pleno cameral en la sesión ordinaria de hoy, los cambios propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo constituyen un avance legislativo fundamental para dotar al país del marco jurídico que la inversión en infraestructura estratégica requiere.

“El proyecto logra un equilibrio entre la necesidad de detonar inversiones y la protección de la disciplina financiera y la soberanía nacional. Al establecer reglas claras, mecanismos financieros innovadores como los Vehículos de Propósito Específico y los Esquemas de Participación Mixta, y un régimen de transparencia y control institucional se dota de certeza jurídica al ecosistema de inversión", cita el dictamen.

La ley que habrá de expedirse consta de 141 artículos distribuidos en 12 Títulos y la enmienda a la LFPRH incluye ocho artículos, dos adiciones y un régimen de 8 transitorios.

“Las comisiones unidas que suscriben coinciden con la colegisladora en que existe urgencia macroeconómica, al detectarse que durante 2025 la inversión pública experimentó una contracción del 28.4% en términos reales (la caída más severa en tres décadas).

“Mientras que, en contraste, el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030 plantea movilizar 5.6 billones de pesos, requiriendo 722,000 millones adicionales con respecto a la tendencia inercial, equivalentes al 4.4% del PIB", consigna.

Así como que el modelo de las Asociaciones Público-Privadas (APP) tradicionales ha quedado superado y la experiencia internacional refleja el entorno mundial de contrataciones y nuevos modelos que se ajustan al mercado y la necesidad estatal.

“Al igual que la Cámara de Diputados, estas dictaminadoras reconocen que en las APP tradicionales el Estado transfería al privado la propiedad temporal de la infraestructura, le garantizaba ingresos mínimos y asumía los riesgos más costosos, pero perdía control operativo.

“El nuevo modelo invierte esta lógica: la propiedad permanece estatal en todo momento, el privado participa como socio o contratista con obligaciones medibles de inversión y desempeño, y los riesgos se distribuyen contractualmente conforme a la capacidad de cada parte para administrarlos.

“La experiencia internacional de seis países arroja lecciones que resultan directamente aplicables al caso mexicano, en específico las relacionadas con el Reino Unido; Argentina; España; Colombia; Chile, y Corea del Sur", detalla.

Durante la reunión de comisiones unidas se aprobó también, por 26 votos y dos abstenciones, la minuta que reforma el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, cuyo decreto será votado hoy por el pleno cameral.

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