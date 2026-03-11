Diputados desechan la reforma electoral de Sheinbaum; PT y PVEM dejan solo a Morena

La reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum no logró los votos suficientes para avanzar en el Pleno de la Cámara de Diputados, convirtiéndose en la primera derrota de la mandataria mexicana ante el legislativo.

Con 259 votos a favor de Morena, y algunos legisladores del PVEM, 234 votos en contra del PT, PVEM, PAN, PRI, MC, y una abstención; el pleno de San Lázaro desechó la iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ello al no obtener los votos necesarios para lograr la mayoría calificada que exige una reforma constitucional.

Como en pocas ocasiones, Morena se quedó solo en esta votación, ya que sus aliados, el PT y PVEM, decidieron rechazar el proyecto enviado por la mandataria al asegurar que se corría el riesgo de crear un partido hegemónico de Estado, además de que afectaba la representación de las fuerzas políticas minoritarias.

Durante una discusión pactada, —en la que sólo intervinieron los líderes parlamentarios de cada una de las seis bancadas que integran la Cámara baja— en diversas ocasiones se escuchó gritar a la oposición: “No pasará”.

Mientras que Morena refutada a gritos de: "presidenta, presidenta", al tiempo que las y los diputados del PT y PVEM sólo observaban, en silencio.

A su vez, desde la Tribuna, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, dejó entrever que cada uno de los legisladores deberá asumir con responsabilidad su voto, no sin antes advertir que la historia no olvidará este momento.

"La titular del Ejecutivo cumple su palabra, cumple su palabra con el pueblo, cumple su palabra con la historia y en la vida pública... Agradezco que estemos ahora en tono brusco y cada uno debe de asumir su responsabilidad, pero debo de advertir que, aunque somos mayoría y estamos en el gobierno, no podemos dejar pasar mentiras, falsedades y menos insultos o descalificaciones a la primera mujer presidenta en la historia de México.

"Pienso que los cargos pasan, las coyunturas cambian, las mayorías se transforman y en ocasiones pasan a ser minorías. Pero la historia no olvida, la historia recuerda quién estuvo al lado del pueblo y quién decidió apartarse de él", lanzó.