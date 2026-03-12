Reforma electoral de Sheinbaum no libra San Lázaro

La reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no logró los votos suficientes para avanzar en el Pleno de la Cámara de Diputados, convirtiéndose en la primera derrota de la mandataria mexicana ante el legislativo.

Con 246 votos a favor de Morena, 12 de PVEM y un voto del PT, así como 234 votos en contra de los otros legisladores del PT, PVEM, así como de las bancadas del PAN, PRI, MC y una abstención, el pleno de San Lázaro desechó la iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta.

La mayoría del PT y PVEM decidieron rechazar el proyecto de la mandataria al asegurar que se corría el riesgo de crear un partido hegemónico de Estado, además de que afectaba la representación de las fuerzas políticas minoritarias.

Debate

A lo largo de las intervenciones, la oposición no dejó de jactarse de que esta reforma “no pasará”. Mientras que Morena refutaba a gritos de: “presidenta, presidenta”, al tiempo que las y los diputados del PT y PVEM sólo observaban, en silencio.

Por el PT, Reginaldo Sandoval Flores, justificó su voto en contra al acusar que esta ruta de reforma electoral no lleva a tener más democracia, porque, dijo, conduce a un partido hegemónico de Estado.

“No tenemos ninguna duda que la posición de nuestro partido, de nuestro grupo es la correcta y el tiempo nos dará la razón”, afirmó.

A su vez, Carlos Alberto Puente Salas, líder del PVEM, advirtió que las reformas electorales son cambios a las reglas del juego, por lo que deben hacerse por consenso, pues “para cualquier partido que quiera cumplir sus compromisos de campaña y no tenga por sí mismo los votos necesarios para hacerlos realidad, es indispensable hacer política, proponer, acordar, buscar consensos y asumir que la política es estar dispuesto a ceder en una parte de tus pretensiones para que los otros también lo hagan y así construir la mayoría requerida”.

“Plan B”, en marcha

Durante su intervención, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, dejó entrever que cada uno de los legisladores deberá asumir con responsabilidad su voto, no sin antes advertir que la historia no olvidará este momento.

Mientras que al reconocer “el destino” de esta reforma anunció que, una vez que se vote y una vez que se rechace “comenzaremos a construir el “Plan B” de la reforma electoral porque, no desmayemos, no vamos a rendirnos, no vamos a claudicar”.

Desde tribuna, el morenista que fue el encargado de convencer a sus aliados, defendió que “la titular del Ejecutivo cumple su palabra, cumple su palabra con el pueblo, cumple su palabra con la historia y en la vida pública (...) Agradezco que estemos ahora en tono brusco y cada uno debe de asumir su responsabilidad, pero debo de advertir que, aunque somos mayoría y estamos en el gobierno, no podemos dejar pasar mentiras, falsedades y menos insultos o descalificaciones a la primera mujer presidenta en la historia de México.

“Pienso que los cargos pasan, las coyunturas cambian, las mayorías se transforman y en ocasiones pasan a ser minorías. Pero la historia no olvida, la historia recuerda quién estuvo al lado del pueblo y quién decidió apartarse de él”, lanzó.