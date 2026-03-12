Brasil elimina impuestos al diésel e impone gravamen a las exportaciones de petróleo

El Gobierno brasileño eliminó ⁠este jueves los impuestos federales PIS y Cofins sobre el ⁠diésel e impuso ⁠un gravamen temporal a las exportaciones de petróleo, en un intento por suavizar el impacto de las recientes fluctuaciones mundiales del precio del petróleo en los valores del combustible local.

"Los precios del petróleo se están descontrolando", dijo el presidente Luiz Inácio Lula da Silva a periodistas en Brasilia.

El impuesto a la exportación tendrá como objetivo aumentar la refinación nacional y garantizar el suministro ⁠interno, informó el Gobierno ⁠en un ⁠comunicado.

La petrolera estatal Petrobras es ⁠la mayor productora de petróleo del país y sus exportaciones en el cuarto trimestre alcanzaron un récord.