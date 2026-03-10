Especialistas anticipan un "plan B" electoral limitado

El “plan B” anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en caso de que el Congreso de la Unión rechace su propuesta de reformas a la Constitución en materia electoral, que no ha hecho público, incluiría desde una nueva iniciativa de cambios constitucionales sólo con los temas de consenso entre Morena, PVEM y PT hasta únicamente enmendar la legislación secundaria con los votos del partido oficial para no depender del respaldo de sus aliados políticos, opinaron los expertos Benito Nacif y Héctor Díaz Santana.

Exconsejero del Instituto Nacional Electoral, Nacif explicó que el “plan B” podría implicar o no reformas constitucionales.

“Es decir, si el ‘plan B’ es una negociación entre Morena y sus aliados en torno a conservar alguna de las cosas que está proponiendo la presidenta Sheinbaum en el ‘plan A’. Esa es una primera ruta. La otra ruta es que no va a ser una negociación entre Morena y sus aliados, sino va a ser, digamos, la ruta del mayoriteo de Morena. Morena contra el mundo en la Cámara de Diputados y en el Senado y eso el ‘plan B’ lo reduciría nada más a reformas a legislación secundaria, a la Ley General de Partidos Políticos, quizás a la Ley de Medios de Impugnación y alguna otra legislación relacionada’’.

“Eso obligaría a que los cambios se hicieran dentro del marco constitucional existente; no habría modificaciones al Senado, no habría modificaciones al método de elección de los diputados, tampoco podría haber reducción de financiamiento público a los partidos políticos, en esta versión del plan A’’.

Otra posibilidad, dijo, es “hacer muchas cosas con el INE, como por ejemplo, desempolvar el ‘plan B’ de López Obrador que se aprobó en el Congreso y que la Suprema Corte de Justicia revocó porque se violaron los procedimientos parlamentarios”, para lo que no se necesita que el PT y el PVEM voten a favor, sino sólo Morena.

Recordó, sin embargo, que en el 2022 los petistas y pevemistas votaron a favor de la reforma lopezobradorista.

“Probablemente PT y Verde dicen ‘pues haz con el INE lo que quieras mientras no afectes mis intereses’. Algo así como hágase la 4T en los bueyes de mi compadre. Ese podría ser un ‘plan B’”, afirmó.

Propuesta simple

Para Díaz Santana, especialista en derecho electoral y extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade, hoy Fisel), el “plan B” sería “una propuesta sumamente simple que no abona a la construcción de un proceso mucho más rígido de fiscalización o de efectividad del sistema electoral mexicano. Si el ‘plan A’ no pasó, el ‘plan B’ no me imagino qué pueda ser’’.

Sin embargo, consideró que ese plan alterno podría incluir cambios a las leyes secundarias en relación con todo lo propuesto por Sheinbaum Pardo sobre “inteligencia artificial, participación ciudadana, acciones afirmativas.

Todas esas modificaciones, explicó, pueden transitar “y hasta la disminución del presupuesto a los órganos electorales” porque no requieren de acuerdos con la oposición, ni siquiera con los aliados de Morena.