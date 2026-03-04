¿Cuánto dinero han recibido los partidos políticos en los últimos 8 años?

El financiamiento público destinado a los partidos políticos en México ha representado montos significativos en los últimos años.

Entre 2018 y 2026, Morena aparece como el partido que más recursos ha recibido, con 18,348 millones de pesos, muy por encima del resto de las fuerzas políticas, de acuerdo con cifras del Diario Oficial de la Federación.

En segundo lugar se ubica el PAN, con 11,135 millones de pesos, seguido por el PRI, que acumuló 10,652 millones en el mismo periodo.

Estos tres partidos concentran la mayor parte del financiamiento público, reflejando su presencia electoral y su representación dentro del sistema político mexicano.

Otros partidos también han recibido montos relevantes, aunque en menor escala. Movimiento Ciudadano obtuvo 6,065 millones de pesos, mientras que el PVEM y el PT recibieron cantidades menores en comparación con los partidos tradicionales.

En conjunto, los datos muestran cómo el financiamiento público ha sido una fuente central para el funcionamiento de las organizaciones políticas en el país durante los últimos ocho años.