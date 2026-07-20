El "Mayo" Zambada es sentenciado a cadena perpetua; "la violencia debe acabar en México", dice ante tribunal

Este lunes, Ismael “El Mayo” Zambada fue sentenciado en un tribunal federal de Brooklyn, Estados Unidos, a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por su papel como líder principal del Cártel de Sinaloa.

La sentencia dicta por el juez de Distrito Este de Nueva York los Estados Unidos, Brian M. Cogan, quien como parte de un acuerdo de culpabilidad ordenó se le decomisen 15,000 millones de dólares al exlíder criminal; aunado a como lo pidió la defensa, el juez hizo una recomendación para que Zambada García, de 77 años de edad, pueda pasar su condena en un centro de reclusión que le permita atender sus padecimientos médicos.

Se indicó que “El Mayo” pasó casi cuatro décadas liderando el tráfico de toneladas de fentanilo, cocaína y otras drogas letales del Cártel de Sinaloa hacia Estados Unidos, y ordenó actos de violencia despiadados para proteger su organización.

Ante estos hechos, Zambada García se declaró culpable el 25 de agosto de 2025, admitiendo ser uno de los principales líderes de la organización criminal y por el cargo de crimen organizado.

Durante la audiencia, el exlider del Cártel de Sinaloa expresó que "violencia debe acabar en México, y en todas partes... Nadie ganará esta guerra".

No sin antes aceptar su responsabilidad y pedir disculpas.

"Acepto mi castigo, no estoy aquí para pedir compasión. Estoy aquí para aceptar mi responsabilidad y pedir perdón. Me permito estar ante usted porque he sabido que he causado daño, me hago responsable, no niego la verdad, sé que lo que hice está mal, no hay justificación, aceptó la sentencia, no quiero compasión... crecí pensando que la violencia era normal”, dijo el capo.

Una vez que fue dictada la sentencia, a la afueras del tribunal, el jefe de la DEA, Terrance C. Cole, destacó que la sentencia de hoy envía un mensaje claro a todos los cárteles y líderes terroristas extranjeros.

"Por muy poderosos que se vuelvan o por mucho tiempo que eludan la justicia, la DEA no dejará de perseguirlos. Durante décadas, Ismael 'El Mayo' Zambada García ayudó a liderar el Cártel de Sinaloa —ahora designado como Organización Terrorista Extranjera— alimentando la violencia, corrompiendo las instituciones públicas y traficando fentanilo a Estados Unidos, donde se ha convertido en un arma de destrucción masiva que ha cobrado innumerables vidas estadounidenses... Seguiremos persiguiendo a los líderes del Cártel de Sinaloa y a toda organización criminal que amenace al pueblo estadounidense”, declaró.

Mientras que el Fiscal Federal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr, expresó que “Ismael Zambada García pasó casi cuatro décadas envenenando comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias y ordenar el asesinato de cualquiera que se interpusiera en su camino. Hoy, ese capítulo se cierra definitivamente”.

Añadió que pasará el resto de su vida en una prisión estadounidense, exactamente donde pertenece.

Incluso, reconoció que "esta sentencia fue posible gracias a la incansable cooperación bilateral entre las fuerzas del orden estadounidenses y mexicanas, que se negaron a permitir que los años de evasión de la justicia de El Mayo se convirtieran en una situación permanente. Esperamos que la sentencia de hoy traiga algo de justicia a las innumerables víctimas del narcotráfico y la violencia del Cártel de Sinaloa”.

Por su parte, Jeffrey Tyler, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Washington, subrayó que la sentencia de El Mayo "es una victoria para todas las familias estadounidenses que han perdido a un ser querido por una sobredosis de drogas y para todas las comunidades mexicanas que han vivido con el temor a la violencia de los cárteles. Tras esta sentencia, el FBI y nuestros socios prometen seguir destinando todos nuestros recursos a desmantelar el cártel, llevando ante la justicia a cada líder de facción, jefe de plaza y sicario”.

La acusación del Distrito Este de Nueva York imputó a Zambada García ser el líder principal de una organización criminal y por actos cometidos entre enero de 1989 y enero de 2024.