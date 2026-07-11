Caso Mayo Zambada: ¿Qué dijo el gobierno de Sheinbaum sobre la presunta injerencia de EU?

La narrativa del Gobierno de Estados Unidos sobre la situación de seguridad en México, específicamente en los presuntos nexos entre Gobierno y crimen organizado, ha permitido que las autoridades estadounidenses critiquen a la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, quien ante esta situación respondió que sólo a través de estas acusaciones, EU ha buscado tener injerencia en México.

“The truth is the truth”, el mensaje de Ken Salazar

Un mensaje publicado por Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, en el que negó la participación del Gobierno de EU en la detención de Ismael el Mayo Zambada, capo del narcotráfico reavivó la tensión de injerencia entre ambas naciones.

Fue el 8 de julio cuando el estadounidense utilizó sus redes sociales para afirmar:

“La presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho una pregunta: ¿quién dijo la verdad? Permítanme responder claramente: El fiscal general Merrick Garland y yo nos comunicamos con el gobierno mexicano en nuestras declaraciones públicas y con el gobierno mexicano el 25 y 26 de julio de 2024 sobre las detenciones de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán. Nos comunicamos con el gobierno mexicano que no era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestra operación. La verdad es la verdad, the truth is the truth”.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que Ken Salazar mintió al afirmar que el gobierno estadounidense no intervino en el traslado del narcotraficante Ismael el Mayo Zambada a aquel país, en julio de 2024, porque habría participado la Oficina Federal de Investigación (FBI, por su sigla en inglés).

La mandataria cuestionó la versión emitida por el exembajador estadounidense y reiteró que persisten contradicciones:

“Lo que no explica es cómo es que el propio FBI presenta el avión en una feria como si hubiera sido un operativo del FBI. Esa es la contradicción”.

Sheinbaum Pardo afirmó que el asunto “es muy relevante’’ porque de confirmarse la participación del gobierno estadounidense implicaría violación de la soberanía nacional.

“... el asunto aquí ha sido una violación a la soberanía, porque —repito— el fin no justifica los medios. Por supuesto que este capo de la droga, este líder del cártel de Sinaloa, pues qué bueno que está detenido, aquí tenía orden de aprehensión. Pero el asunto es si hubo una violación a la soberanía en esa detención”, expresó.

No obstante, la mandataria reiteró en su conferencia matutina del 8 de julio que México y Estados Unidos cuentan con un Tratado de Extradición, que se valora siempre para determinar si se procede o no.

“Pero lo que nosotros siempre hemos dicho, y lo sostenemos, es que: si hay droga que viene de México o de otros lugares y entra a Estados Unidos, ¿cómo se distribuye?, ¿cómo se vende?, ¿dónde está el dinero de la venta de esa droga?, ¿dónde se lava el dinero?”, expresó.

Sheinbaum Pardo aclaró que siempre se va a colaborar con las autoridades estadounidenses, pero en el marco de las soberanías. Asimismo, recordó que el director de la DEA, Terrance C. "Terry" Cole, habló de corrupción dentro de su propia institución y algunos de sus agentes estuvieron involucrados con algún cártel de la droga mexicano o de otro lugar del mundo.

“Entonces, lo que nosotros decimos es: que se actúe allá y también que se pare la entrada de armas de Estados Unidos a México, de igual manera que nosotros colaboramos para ello”.

Indagatorias por extracción del Mayo

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una nueva línea de investigación sobre la presunta participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el secuestro y traslado de Ismael el Mayo Zambada a Estados Unidos, al tiempo que envió una nueva solicitud formal de asistencia jurídica al Departamento de Justicia estadounidense para esclarecer el operativo.

Durante una conferencia de prensa el 08 de julio, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos afirmó que la reciente información difundida sobre una posible intervención directa del FBI obliga a ampliar las investigaciones porque podrían configurar violaciones a la soberanía nacional, al derecho mexicano y al derecho internacional.

A su vez, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), Raúl Armando Jiménez Vázquez, informó que este martes, 7 de julio, la FGR remitió una nueva solicitud de asistencia jurídica internacional al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Además, detalló que el objetivo es obtener información sobre la posible participación de agentes del FBI en la planeación, organización, captura, traslado y eventual encubrimiento del operativo que culminó con la detención de Zambada.