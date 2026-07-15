Sheinbaum tacha de "desafortunado" el comentario de la DEA sobre vínculo del gobierno con los cárteles

La presidenta ⁠de México, Claudia Sheinbaum, dijo este miércoles que un comentario del jefe de ⁠la DEA ⁠sobre una supuesta "conexión mortal" entre funcionarios corruptos del gobierno mexicano y los cárteles de la drogas es "desafortunado", al tiempo que lo rechazó.

El responsable de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, dijo en una cumbre en Orlando, Florida, que la agencia pone todo el peso en la "lucha contra los cárteles, sus facilitadores, distribuidores, blanqueadores de dinero, el suministro de productos químicos y cualquier individuo que se beneficie envenenando a ciudadanos estadounidenses".

El gobierno mexicano rechazó los dichos ⁠el martes por la tarde ⁠en un ⁠comunicado, afirmando que carecen de sustento ⁠y no corresponden con los resultados en el combate a las organizaciones criminales y reiteró que mantiene su "disposición a fortalecer la cooperación bilateral con Estados Unidos bajo los principios de respeto a ⁠la soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación".

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