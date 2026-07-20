Ismael "El Mayo" Zambada es condenado a cadena perpetua en Nueva York

El capo mexicano de ⁠la droga Ismael "El Mayo" Zambada fue condenado este lunes a cadena perpetua en Estados Unidos, tras ⁠un acuerdo con la ⁠fiscalía alcanzado el año pasado en el que admitió haber traficado con millones de kilos de cocaína durante décadas como líder del Cártel de Sinaloa.

El juez federal de distrito Brian Cogan dictó la sentencia en una audiencia celebrada en el tribunal federal de Brooklyn.

Zambada es uno de los narcotraficantes mexicanos más destacados en ser condenado por un tribunal estadounidense desde que su compañero en el Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, fue condenado a cadena perpetua en 2019.

Zambada, de 76 años, aceptó declararse culpable en agosto de 2025 de cargos que incluían conspiración para cometer extorsión y participación en una organización criminal continuada, después de ⁠que el Departamento de ⁠Justicia anunció que ⁠no solicitaría la pena de muerte. Los cargos conllevaban una ⁠pena obligatoria de cadena perpetua.

Zambada fue detenido en julio de 2024 junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Guzmán, después de que su avión aterrizó en una pequeña pista de Nuevo México. Desde entonces, Guzmán López se ha declarado ⁠culpable de los cargos de tráfico de drogas.