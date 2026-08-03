Milei desregula la importación de alimentos

El Gobierno argentino oficializó un cambio clave en la gestión de autorizaciones para la importación de alimentos, materia prima y aditivos en la Argentina. A partir del Decreto 697/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo implementó modificaciones importantes en el Código Alimentario Argentino (CAA) con el objetivo de reducir la burocracia comercial y abaratar los costos operativos.

La decisión se enmarca en la estrategia de desregulación impulsada por la administración actual. La medida también reordena las competencias del sistema de control sanitario, concentrando gran parte de las funciones operativas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.

La norma modifica una serie de decretos que estaban vigentes desde hace décadas para adaptar el régimen sanitario a un esquema basado en el reconocimiento de certificaciones internacionales y en la simplificación de procedimientos administrativos.

Uno de los ejes centrales del decreto apunta a corregir una diferencia regulatoria que, según los considerandos de la norma, perjudicaba a la producción nacional: hasta ahora, se permitía importar alimentos terminados elaborados con determinados insumos, mientras esos mismos ingredientes no podían ser utilizados por fabricantes argentinos sin atravesar largos procesos de aprobación.

Con la reforma, los alimentos, aditivos, coadyuvantes de tecnología, ingredientes y envases certificados por los países incluidos en el listado reconocido por Argentina —o que apliquen las normas del Codex Alimentarius— quedan exceptuados de la incorporación previa al Código Alimentario.

Solo deberán presentar la declaración jurada de importación correspondiente, sin que la autoridad sanitaria pueda pedir requisitos adicionales.

El decreto también fija plazos concretos para la administración pública.