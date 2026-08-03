Petroleras están ganando demasiado dinero: Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EU), señaló ayer 03 de agosto, que las principales compañías petroleras están ganando “demasiado dinero” debido a los altos precios derivados de la guerra con Irán, en un intento por abordar una vulnerabilidad política antes de las elecciones de mitad de mandato.

“No me gusta. Están ganando demasiado dinero, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta la escasez, están ganando demasiado dinero”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

Los elevados precios de la gasolina son un tema político clave para Trump, mientras su Partido Republicano se prepara para las elecciones de noviembre, con los demócratas buscando arrebatarles el control del Congreso.

El precio medio de un galón de gasolina regular en EU ha subido más de 37% desde el comienzo de la guerra, iniciada por Trump y el aliado de Washington, Israel, a finales de febrero.

La guerra ha provocado que Irán, en represalia, tenga como objetivo a los aliados de Washington en el Golfo y bloquee prácticamente el vital estrecho de Ormuz, lo que ha disparado los precios de la energía.

Los gigantes petroleros estadounidenses, ExxonMobil y Chevron, anunciaron el viernes ganancias extraordinarias, lo que refleja un importante impulso derivado de la guerra en Medio Oriente que compensó fácilmente los efectos negativos en ambas compañías.

Los beneficios de ExxonMobil en el segundo trimestre se duplicaron con creces, alcanzando los 14,500 millones de dólares, mientras que los de Chevron se situaron en 12,100 millones, más de cinco veces el nivel del mismo trimestre del año anterior.