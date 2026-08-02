Anuncian nuevo examen en UNAM; buscarán amparos

Aspirantes seleccionados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) saldrán a las calles este lunes para mostrar su rechazo al examen de control que se aplicará luego de que se detectaron irregularidades en la realización de lo que fue su primera prueba de admisión totalmente en línea.

Con el llamado a que se respeten los resultados y el lugar que obtuvieron en el examen de admisión 2026, la convocatoria circulada en redes sociales cita a las y los aspirantes seleccionados a concentrarse a las 12:00 p.m., frente a la torre de Rectoría de la UNAM, ubicada en Ciudad Universitaria.

Al enfatizar que será una manifestación pacífica, los convocantes señalan que debido a una situación ajena a ellos, se plantea un examen de control que pone nuevamente en incertidumbre el resultado obtenido por miles de estudiantes “que actuamos de manera honesta”.

Incluso subrayan que no fue decisión de los aspirantes que el examen se realizara en línea, por lo que ellos cumplieron con las reglas que la Universidad estableció desde el inicio del proceso.

El viernes pasado, la Comisión Técnica que revisó los resultados del examen de admisión de la UNAM para el ingreso del ciclo escolar 2026-2027, recomendó al rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, la aplicación de un examen de control a los aspirantes seleccionados y a todos aquello que obtuvieron un puntaje igual o superior al menor número de aciertos con el que fue posible ingresar al mismo programa, plantel y modalidad entre 2021 y 2026.

Es así que se calcula en cerca de 58,000 aspirantes los que deberán aplicar el examen de control para confirmar su lugar u obtener uno; de esta cifra, 21,962 aspirantes pasaron el examen, por lo que se estima que serán unos 36,000 los que tendrá una nueva oportunidad de intentar ingresar a la UNAM.

Amparos colectivos

Tras el anunció de la realización de un examen de control, algunos aspirantes anunciaron en redes sociales que preparan un amparo colectivo para impugnar esta medida para que se respeten los resultados publicados por la universidad

Entre lo exigido se advierte que la aplicación de este examen es ilegal al modificar las reglas del proceso de selección, al tiempo que reclama que los deja en incertidumbre jurídica ya que condiciona el acceso al ciclo escolar 2026-2027 a una evaluación adicional que no estaba contemplada al momento de presentar el examen de admisión.

Por ello, a través de un recurso de amparo buscarán que un juez federal estudie si está acción de la UNAM respeta el derecho a la igualdad de condiciones, el acceso a la educación superior, a la seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho de audiencia.

Asimismo, buscan solicitar la suspensión provisional y definitiva del examen presencial, para que puedan seguir con su proceso de inscripción.

Sobre este asunto, juristas consideraron que aunque es posible y los aspirantes tienen todo el derecho de interponer este tipo de recursos legales, no son viables, ya que a la larga y debido a los tiempos de resolución, se corre el riesgo de que pierdan por completo la opción de mantener su lugar.

De acuerdo con Juvenal Lobato Díaz, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, destacó que estrictamente desde el punto de vista jurídico, los aspirantes aceptados sí podrían acceder a un juicio de amparo para tratar de alegar que esto es una situación que ya les generó un derecho y que por lo tanto se les debe de respetar.

No obstante, consideró que dada la importancia del tema, la naturaleza de los alegatos que en su caso vayan a plantear, algunos jueces del distrito podrían considerar que el juicio de amparo es improcedente y desechar sus demandas.

“Eso significaría que pues que tuvieran que presentar algo que se llama recurso de queja, que es una especie de apelación para decir que si es procedente su juicio, si es que algún juzgado les dijera que no.

“Entonces, eso naturalmente llevaría más tiempo y eso significaría también retrasarlos en la posibilidad incluso de hacer el examen de control”, opinó.

De igual manera consideró que presentar este recurso y esperar una resolución puede ser un riesgo para los aspirantes, ya que en caso de que no les sea favorable, también estarían perdiendo la oportunidad de hacer el examen de control y con ello su lugar en la UNAM.

Ante ello, consideró que con este examen “la universidad tendría que estar enfocada en el respeto a un derecho humano a la educación y el acceso igualitario y en las mismas condiciones de todos los estudiantes o todos los que los que presentaron el examen”.

Por su parte, Arturo Ramos Sobarzo, abogado por la Escuela Libre de Derecho y maestro en derecho constitucional, coincidió en que indudablemente está la vía del del juicio de amparo como una vía que pueden establecer los aspirantes en descontento con el actuar de la UNAM.

Sin embargo, estimo que este recurso podría trastocar un proceso y el ciclo escolar de los quejosos, debido a que los tiempos están encima.

“Jurídicamente tendrían derecho a cuestionar esta decisión de la UNAM de la suspensión, es un derecho que es independiente y que justamente pues ese es el enorme embrollo que tiene la UNAM encima, pero de que pueden hacerlo y que tendrían derecho a hacerlo aún a pesar de que no tuvieran razón y que sería en ese sentido criticable, ética y moralmente por lo que hicieron trampa, pero tendrían derecho a acudir a la justicia”, dijo.

En este sentido, añadió que en caso de que un juez admita el amparo, se desencadena una serie de eventos que generarían muchos problemas para la UNAM, ya que en ese caso, es probable que el juez que decidiera eventualmente la suspensión del examen de control, al alegarse, por ejemplo, el derecho a la educación, la seguridad jurídica o el debido proceso.