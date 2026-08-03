Producción petrolera de Brasil logra máximo histórico en junio

La producción petrolera en Brasil alcanzó un máximo histórico en junio, ya que el aumento de la oferta procedente de productores situados a miles de kilómetros de distancia de Oriente Medio amortiguó las perturbaciones derivadas de las consecuencias de la guerra en Irán.

Según la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), la producción de crudo aumentó aproximadamente 19% interanual, alcanzando los 4.5 millones de barriles diarios en junio. Esto representa un incremento de alrededor de 4% con respecto a mayo. La producción total de petróleo y gas natural llegó a los 5.8 millones de barriles de petróleo equivalente al día.

El aumento de la producción en Brasil y otros países productores ha ayudado a compensar la disminución de las exportaciones de Oriente Medio, donde los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán han interrumpido el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz. Antes del conflicto, aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial transitaba por esta vía marítima vital. La guerra trastocó las expectativas de un superávit petrolero este año, impulsado por la producción de países fuera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

La empresa estatal Petrobras ha liderado la extracción de barriles adicionales de la mayor economía de Latinoamérica. La compañía trabaja para extraer la mayor cantidad de crudo posible de sus yacimientos, llevando sus plataformas marinas en Búzios y otros campos de aguas profundas a producir por encima de su capacidad de diseño.

Según la ANP, los yacimientos operados por Petrobras representaron aproximadamente 87% de la producción total, ya sea individualmente o en consorcio. Búzios fue el yacimiento de mayor producción de petróleo y Mero fue el que produjo más gas.

La producción de petróleo y productos equivalentes se ha mantenido por encima de los 5 millones de barriles diarios, a pesar de haber disminuido ligeramente con respecto a los máximos de junio, según los datos de producción diarios de ANP.

Asociación de Petrobras con Ecopetrol

Petrobras y Ecopetrol confirmaron un nuevo descubrimiento de gas natural con la perforación del pozo exploratorio Sandía-1, ubicado en el Bloque GUA-OFF-O en aguas profundas en el offshore colombiano.

Según lo detalló la petrolera estatal, el pozo exploratorio Sandía-1 se encuentra aproximadamente a 42 kilómetros de la costa, a una profundidad de agua de 1,285 metros, y a una distancia de 18 kilómetros de los pozos Sirius-1 (descubridor de gas) y Sirius-2 (delimitador), y de 9 kilómetros del pozo Copoazu-1 (descubridor de gas).

De acuerdo con Ecopetrol, la perforación del pozo exploratorio Sandía-1 se inició el 12 de junio de 2026 alcanzando su profundidad final el 29 de julio, bajo altos estándares operacionales. La actuación de Petrobras en el Bloque GUA-OFF-0 está alineada con la estrategia a largo plazo de la Compañía, orientada a la recomposición de las reservas de petróleo y gas mediante la exploración de nuevas fronteras.