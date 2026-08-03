Ecopetrol registra sus ganancias más altas desde 2022

Ecopetrol publicó los resultados financieros y operacionales correspondientes al segundo trimestre del año, con ingresos por 40.2 billones de pesos colombianos, un Ebitda de 17.7 billones de pesos y ganancias por $6.1 billones. Las utilidades de este periodo son las más altas desde el cuarto trimestre de 2022, cuando sumaron 6.85 billones de pesos colombianos. Las utilidades del segundo trimestre de Ecopetrol fueron 235% más altas que las obtenidas en el mismo periodo de 2025, cuando sumaron $1.8 billones. "La utilidad del primer semestre se acerca a la registrada en todo 2025, de casi $9 billones", explicó Juan Carlos Hurtado, presidente de Ecopetrol.

La producción de hidrocarburos de Ecopetrol alcanzó 706,000 barriles de petróleo equivalente por día. Además, los volúmenes transportados aumentaron 3.8% frente al mismo periodo del año pasado y llegaron a 1.125 millones de barriles por día. Juan Carlos Hurtado también comentó que la caída trimestral de 19,000 barriles producidos diariamente se debió a situaciones de entorno en los campos del Piedemonte Llanero y los Llanos Orientales.

El presidente de Ecopetrol informó que en el primer semestre hubo ocho pozos perforados, con un éxito exploratorio de 43%. "Sandía ofrecerá oportunidades en la parte operativa y técnica", dijo. La empresa apunta a tener los contratos de regasificación con Puerto Bahía y la Regasificadora del Pacífico entre la primera y segunda semana de septiembre.