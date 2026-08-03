UNAM difundirá este martes 4 de agosto fechas y sedes del examen de control para aspirantes elegidos

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) difundirá este martes 4 de agosto las fechas y sedes del examen de control, para los aspirantes que previamente recibieron un aviso de selección.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas refirió que a través de los medios oficiales de la máxima casa de estudios se precisará el procedimiento mediante el cual se convocará a cada aspirante.

Instruyó también al secretario General, Javier de la Fuente, a mantenerse en sesión permanente con el Colegio de Directoras y Directores para coordinar el inicio de cursos para el periodo 2026-2027/1.

En lo concerniente a la aplicación del examen de control, el Colegio de Directoras y Directores será el responsable de habilitar las sedes foráneas, además de la sede en la Ciudad de México.

Una vez que se tengan los nuevos resultados, se agilizarán los mecanismos administrativos para la entrega de documentos y la inscripción de las y los alumnos de primer ingreso.

Al respecto, la UNAM procurará que el inicio de cursos de licenciatura para las personas de primer ingreso del ciclo 2026-2027/1 sea el lunes 31 de agosto de 2026, tanto para los estudiantes de pase reglamentado como los aspirantes del concurso de selección.

No obstante, el regreso a clases en el resto de las entidades académicas de la UNAM será el lunes 17 de agosto.

En este tenor, quedó en claro que serán las entidades académicas las que precisarán las indicaciones respectivas para los procesos de reinscripción y otras actividades oficiales.

A su vez, las y los directores de facultades y escuelas manifestaron su disposición y colaboración para robustecer las diferentes etapas del proceso.

Reunión de Directoras y directores de la UNAM.Foto EE: Especial

Examen de control

Fue el viernes 31 de agosto cuando la Comisión Técnica que revisó los resultados del examen de admisión de la UNAM para el ingreso del ciclo escolar 2026-2027, recomendó al rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, la aplicación de un examen de control a los aspirantes seleccionados y a todos aquello que obtuvieron un puntaje igual o superior al menor número de aciertos con el que fue posible ingresar al mismo programa, plantel y modalidad entre 2021 y 2026.

Aspirantes seleccionados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) saldrán a las calles este lunes para mostrar su rechazo al examen de control que se aplicará luego de que se detectaron irregularidades en la realización de lo que fue su primera prueba de admisión totalmente en línea.

¿Aspirantes seleccionados aprueban o desaprueban examen de control?

El lunes 27 de julio, docenas de aspirantes rechazados y padres de familia marcharon en Ciudad Universitaria (CU) para exigir que se repita la aplicación del examen de admisión, pero de manera presencial.

Ese día, con pancartas y consignas mostraron su absoluto rechazo al uso de la Inteligencia Artificial para hacer trampa en el examen, por lo que quienes se sintieron seguros de sus conocimientos solicitaron un nuevo examen presencial, para que no quedara en duda su desempeño.

Sin embargo, este lunes 2 de agosto, otros grupos de aspirantes se manifestaron frente a la torre de Rectoría de la UNAM, con el llamado a que se respeten los resultados y el lugar que obtuvieron en el examen de admisión 2026.

Los convocantes a la manifestación señalaron que fue una situación ajena a ellos, por lo que plantear un examen de control pondrá nuevamente en incertidumbre el resultado obtenido por miles de estudiantes “que actuamos de manera honesta”.

Incluso subrayaron que no fue decisión de los aspirantes que el examen se realizara en línea, por lo que ellos cumplieron con las reglas que la Universidad estableció desde el inicio del proceso.