“Inflación se moderará y si no es así, la Fed tomará medidas”

John Williams, presidente de la Reserva Federal (Fed) de Nueva York, dijo que se mantiene optimista respecto a que las presiones inflacionarias están en camino de disminuir gradualmente pero que, si no es así, el banco central estadounidense no dudará en responder con aumentos de tasas para garantizar que las presiones sobre los precios vuelvan al objetivo.

Si los precios de la energía y los aranceles comerciales han alcanzado su punto máximo y la economía se mantiene sólida, “creo que algunos de los principales factores que impulsaron la inflación” durante el último año y medio “no tendrán tanta influencia, y entonces algunas de las fuerzas desinflacionarias que hemos estado viendo” deberían volver a imponerse, dijo Williams en una entrevista con Reuters el viernes.

Williams afirmó: “Sinceramente, estoy bastante centrado en lo que veamos en los datos de inflación subyacente los próximos meses, y en si eso es coherente con una tasa de inflación que se acerque a 2.0% y que siga realmente una trayectoria desinflacionista, en consonancia con nuestro objetivo de alcanzar una inflación de 2.0% de forma sostenida para el 2028”.

Añadió: “Mi previsión personal es que la inflación baje en la segunda mitad de este año y siga bajando el año que viene”.

Williams reiteró que la postura actual de la política de tasas de interés está “bien posicionada” para que la inflación vuelva al objetivo.

Sin embargo, señaló que, “si la economía no está en una trayectoria que haga que la inflación vuelva a 2.0%, sería absolutamente apropiado actuar para encaminarnos hacia una trayectoria que haga que la inflación vuelva a la meta”.