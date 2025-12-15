Indicadores del 15 al 19 de diciembre: Consumo, ventas minoristas y anuncio de Banxico

A nivel nacional, la semana en indicadores estará marcada por la última decisión de política monetaria del año del Banco de México, así como por datos clave de consumo privado y ventas minoristas. En Estados Unidos, se publicarán reportes de empleo, inflación y consumo.

A continuación, y sin tener calendarizada la publicación de datos relevantes para este lunes, éstos son los principales indicadores económicos de la semana:

Martes 16 de diciembre: Subasta de valores

Resultados de la subasta de valores gubernamentales

Nóminas no agrícolas de Estados Unidos (noviembre)

Ventas minoristas de Estados Unidos (octubre)

PMI manufacturero y de servicios de Estados Unidos, preliminar (diciembre)

Como cada martes, el Banxico publicará los resultados de la subasta de valores gubernamentales, que muestran la demanda por Cetes, Bonos y Udibonos. El comportamiento de tasas adjudicadas permite inferir expectativas sobre la trayectoria de la política monetaria y la percepción de riesgo por parte de los inversionistas.

Destaca además el reporte de nóminas no agrícolas de Estados Unidos, que integra la creación de empleo, la tasa de desempleo y el ingreso promedio por hora trabajada. Este informe es clave para evaluar la fortaleza del mercado laboral y su impacto en el consumo, la inflación y en las decisiones de la Reserva Federal.

También se esperan las ventas minoristas de octubre en la mayor economía, un indicador que permite medir el dinamismo del consumo privado. Estos datos ayudan a identificar si el gasto de los hogares sigue sólido o da señales de desaceleración, un factor para el crecimiento económico y las expectativas de inflación.

Además, los PMI manufacturero y de servicios preliminares de diciembre ofrecerán una lectura oportuna sobre la actividad económica. Valores por encima de 50 sugieren expansión, mientras que niveles inferiores apuntan a contracción. Estos datos suelen generar movimientos inmediatos en los mercados financieros.

Miércoles 17 de diciembre: Consumo privado

Indicador Oportuno del Consumo Privado en México, preliminar (noviembre)

Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (octubre)

Inventarios de petróleo crudo de la AIE

Inflación anual en la zona euro (noviembre)

A media semana en México se espera el Indicador Oportuno del Consumo Privado, éste ofrecerá una señal temprana sobre el desempeño del gasto de los hogares en noviembre. Este indicador permite anticipar la evolución de la demanda interna y cuál fue su contribución al crecimiento económico en el cierre del año.

También será importante la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, que brindará un panorama preliminar sobre la actividad del sector en octubre. Sus resultados ayudan a evaluar la fortaleza de la producción, el empleo industrial y la demanda externa, y especialmente en un contexto de menor crecimiento.

En Estados Unidos destacan los inventarios de petróleo crudo de la AIE, que mostrarán el nivel de balance entre la oferta y la demanda de energía. Cambios relevantes en las reservas suelen impactar en los precios del petróleo y generar cambios en los mercados financieros, así como en las expectativas inflacionarias.

También será relevante el reporte de la inflación de la zona euro, un informe central para evaluar el poder adquisitivo y los precios en el bloque europeo. Su comportamiento es además un determinante para anticipar la postura que tendrá el Banco Central Europeo y el ritmo futuro de ajustes en las tasas de interés.

Jueves 18 de diciembre: Anuncio de Banxico

Decisión de política monetaria del Banco de México

Ventas minoristas de México (octubre)

Inflación de Estados Unidos (noviembre)

Nuevas solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos

Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (diciembre)

Decisión de política monetaria del Banco Central Europeo

En el aspecto local, la clave de la semana será el anuncio de política monetaria del Banco de México. La Junta de Gobierno informará sobre su decisión, en medio de un crecimiento más débil y apuestas de recortes de tasas. El comunicado permitirá evaluar la estabilidad de los precios y la postura futura del banco central.

También destaca ese día la publicación del reporte de ventas minoristas de México. Tanto en su variación mensual como anual, los datos permiten evaluar el comportamiento del consumo interno y la fortaleza de la demanda doméstica. El consumo minorista es un componente clave del crecimiento económico nacional.

En el aspecto global, la atención estará en Estados Unidos, donde se publicará el reporte de inflación de noviembre. Este informe será crucial para anticipar cuál será la postura de la Fed en el primer trimestre de 2026, después de haber concretado tres recortes consecutivos de tasa de interés, todos de 25 puntos base.

En los datos semanales, serán importantes las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, que permiten estudiar el mercado laboral en el corto plazo, junto con el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, estos datos aportarán información valiosa e inmediata sobre la fortaleza de la mayor economía del mundo.

Viernes 19 de diciembre: Sector de la construcción

Encuesta Nacional de Empresas Constructoras en México (octubre)

Precios del gasto en consumo personal subyacente de Estados Unidos (octubre)

Ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos (noviembre)

En el cierre de la semana destaca en México la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras del Inegi. Esta encuesta mostrará el desempeño del sector de la construcción en octubre. Sus resultados ayudan a analizar la inversión en infraestructura y edificación, y su contribución al crecimiento económico y al empleo.

Otro dato trascendental se publicará el viernes en Estados Unidos. El índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), el índice predilecto por la Fed para analizar los precios pondrá en contexto su más reciente recorte de tasa. Su evolución es fundamental para evaluar la inflación y ajustar las expectativas sobre tasas.