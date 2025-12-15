Plata recibe financiamiento por 500 millones de dólares del banco japonés Nomura

La plataforma financiera mexicana Plata, que se encuentra en proceso de iniciar operaciones como banco, informó este lunes que cerró un financiamiento por hasta 500 millones de dólares gestionado por Nomura Securities International, banco de inversión japonés.

La operación representa el mayor financiamiento obtenido hasta ahora por una firma mexicana de servicios financieros digitales.

Además, la transacción marca un precedente dentro del sector financiero, al tratarse de la primera vez que un banco de inversión japonés participa en una operación de esta magnitud en el ecosistema de servicios financieros tecnológicos en México, de acuerdo con la información difundida por la financiera.

El financiamiento se suma a otras operaciones previamente realizadas por Plata con inversionistas institucionales internacionales, entre ellas líneas vigentes con Fasanara Capital y Lumina Capital, así como una emisión de bonos en los mercados de capitales nórdicos. Con esta nueva operación, la empresa supera los 1,600 millones de dólares en capital y financiamiento institucional acumulado desde su llegada al país en el 2022.

La participación de Nomura ocurre mientras Plata avanza en su proceso para iniciar operaciones como banco.

La empresa obtuvo su licencia como Institución de Banca Múltiple en diciembre del 2024 y actualmente se encuentra a la espera de la autorización para comenzar operaciones formales. El proceso regulatorio inició en el 2022, de acuerdo con Plata, implicó auditorías continuas y el cumplimiento de los estándares exigidos por el marco financiero mexicano.

De acuerdo con el comunicado, este avance regulatorio ha sido un factor relevante para la atracción de capital internacional. La base de inversionistas de la compañía se ha diversificado hacia Estados Unidos, Europa, Japón y América Latina, reflejando el interés de actores institucionales con presencia global en el desarrollo del sistema financiero mexicano.

En octubre pasado, la empresa cerró una ronda de capital por 250 millones de dólares, con la que duplicó su valuación hasta alcanzar los 3,100 millones de dólares.

La compañía señaló que desde su llegada a México ha invertido más de 1,000 millones de dólares y ha generado más de 3,000 empleos, incluidos perfiles especializados en ingeniería y tecnología financiera. Actualmente reporta más de 2.5 millones de clientes activos, apoyados en un modelo que combina operaciones digitales con procesos de verificación presencial.

Plata indicó que mantiene su enfoque en la ejecución ordenada de su estrategia y en el cumplimiento de los procesos necesarios para el inicio de su operación bancaria, en un contexto en el que el sistema financiero mexicano continúa atrayendo el interés de instituciones financieras internacionales.