Bolsa mexicana sube a máximo histórico; las acciones de Cemex lideran las ganancias

Las bolsas de valores de México inician las negociaciones de este semana con ganancias. Después del feriado local del viernes, los índices bursátiles suben hasta nuevos máximos, en un movimiento moderado que encabezan las acciones de la cementera Cemex.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.30% a 64,903.83 punto, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), se mueve 0.30% a 1286.45.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con ganancias. Destaca la cementera Cemex, con una mejora de 4.48% a 21.01 pesos, seguida de Grupo Comercial Chedraui, con 2.06% a 131.33 pesos, y BanBajío, con 1.56% a 50.83.

Los índices locales suben moderadamente esta mañana, aunque recortando sus movimientos tras alcanzar máximos intradía de 65,250.14 y 1,292.69 puntos, respectivamente. El mercado espera esta semana indicadores estadounidenses y el anuncio del Banxico.