México inicia investigación contra importaciones de pierna y espaldilla de cerdo de EU

La Secretaría de Economía inició una investigación antidumping y antisubvención sobre las importaciones de pierna y espaldilla de cerdo originarias de Estados Unidos.

De acuerdo con una resolución publicada este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las empresas solicitantes son Alimentos Kowi, Alimentos Soles, Comercializadora Porcícola, Proteína Animal y Sonora Agropecuaria.

Para aprobar la investigación, la Secretaría de Economía observó que el Consumo Nacional Aparente (CNA), medido como la producción nacional más las importaciones menos las exportaciones, creció 8% en el periodo analizado (2022-2024): aumentó 1% en 2023 y 7% en 2024.

El volumen total importado creció 10% en el periodo analizado: aumentó 1% en 2023 y 9% en 2024. Las importaciones totales se efectuaron de siete países, y los Estados Unidos fue el principal origen al contribuir con 86% del volumen total.

A su vez, la producción nacional registró una caída de 3% en el periodo analizado: se mantuvo constante en 2023 y disminuyó 3% en 2024. Finalmente, las exportaciones disminuyeron 36% en el periodo analizado: cayeron 14% en 2023 y 26% en 2024.

Las empresas solicitantes mencionaron que, de 2022 a 2023, las importaciones del producto investigado capturaron casi todo el crecimiento del consumo nacional, por lo que la rama de producción nacional se vio obligada a colocar su producción remanente en los canales donde las empresas tienen la opción de abastecerse de carne de establecimientos no TIF.

Esto tuvo el efecto de acrecentar el daño, debido a que, en dichos canales, la inocuidad y la trazabilidad no son determinantes, por lo que los consumidores no están dispuestos a pagar el costo de un proceso TIF, y los precios de venta en tales canales tienden a ser más bajos que los precios de venta en los canales en los que solo puede comercializarse producto TIF.

No obstante, indicaron que esto no desacredita el que haya un daño adicional que se deriva de las importaciones investigadas.

La Secretaría Economía observó que el incremento del mercado nacional de pierna y espaldilla de cerdo de 7% en el periodo investigado se cubrió principalmente por las importaciones originarias de los Estados Unidos con el 75%, mientras que las importaciones de otros orígenes contribuyeron en menor medida y el único perdedor fue la producción nacional.

En la investigación, las empresas solicitantes detallaron una amplia gama de subsidios que otorgan tanto el gobierno federal como los gobiernos de varios estados a la industria porcícola de Estados Unidos.

La Secretaría de Economía aceptará solicitudes de partes interesadas y declaró el inicio de las investigaciones antidumping y antisubvención sobre las importaciones de pierna y espaldilla de cerdo, originarias de los Estados Unidos, independientemente del país de procedencia.

Asimismo, fijó como periodo investigado el comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y como periodo de análisis de daño el comprendido del 1 enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024.

La Secretaría podrá aplicar las cuotas compensatorias definitivas que, en su caso, se impongan sobre los productos que se hayan declarado a consumo hasta 90 días antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales, que en su caso se determinen, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.6 del Acuerdo Antidumping, 20.6 del Acuerdo sobre Subvenciones, y 65 A de la Ley de Comercio Exterior.

El gobierno de México amagó en abril de 2025 con imponer cuotas antidumping a las importaciones de pierna y muslo originarias de Estados Unidos, como una reacción inmediata al primer anuncio de la administración del presidente Donald Trump de imponer una cuota compensatoria a los tomates mexicanos.

“México tiene dos investigaciones activas, no de ahorita, no de ayer, desde hace mucho tiempo, unas contra el pollo estadounidense que nuestros productores han acusado a los Estados Unidos al decir: ‘Oye, nos están haciendo trampa, están vendiendo por debajo el precio el pollo que nos mandan’. Esa investigación en México, ese proceso, imagínense concluyó en el 2012, está listo”, dijo Julio Berdegué, secretario de Agricultura, en una conferencia de prensa en el Palacio Nacional.

En aquel mismo día, Berdegué agregó que México había iniciado otro caso antidumping contra las importaciones mexicanas de pierna de cerdo estadounidense.

Estados Unidos aplica desde el 4 de julio pasado una cuota antidumping de 17.09% a las importaciones mexicanas de tomate.