Precio de la vivienda aumentó 4.9% en noviembre del 2025

Durante noviembre del 2025, el precio promedio de la vivienda se ubicó en 31,397 pesos por metro cuadrado (m2), lo que significó un incremento de 4.9% respecto al mismo periodo del 2024, según la dirección de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Banorte.

De acuerdo con el Indicador Banorte de Precios de Vivienda, de las 15 entidades que componen el análisis, en seis el valor promedio fue superior a la media nacional. Estas entidades fueron: Ciudad de México con 57,975 pesos por m2, Nuevo León con 53,864 pesos por m2, Jalisco con 46,812 pesos por m2, Sinaloa con 42.355 pesos por m2, Baja California con 39,849 pesos por m2 y Estado de México, con 38,440 pesos por m2.

Según el reporte, el precio promedio de la vivienda registró un avance de 0.2% respecto al mes previo. “Este aumento refleja la tendencia general al alza en el mercado inmobiliario del país impulsado por la dinámica actual de los ingresos de los trabajadores mexicanos… Esta variación mensual sigue manteniendo la tendencia positiva observada por el indicador durante el año”.

Avance en entidades

Infográfico EE

El reporte destaca que la mayoría de las entidades que comprenden el análisis registraton resultados positivos en sus tasas de variación mensual. En este contexto, Hidalgo fue la entidad con el crecimiento mensual más alto en promedio, que fue de 1.6%, mientras que Nuevo León fue el estado con la mayor disminución en el valor de las propiedades, con 0.8 por ciento.

El Indicador Banorte de Precios de la Vivienda utiliza técnicas de web scraping y recopila datos mensuales con el fin de generar un índice nacional y estatal de los valores habitacionales. Según el área de Análisis Económico y Financiero de la institución, el enfoque ofrece una perspectiva actualizada y detallada sobre las tendencias del mercado inmobiliario en el país.