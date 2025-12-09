Cetes operan mixtos, previo a la última reunión de política monetaria de Banxico

Los rendimientos de los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) operaron mixtos según los resultados de la subasta semanal de Banco de México (Banxico), al tiempo que los inversionistas esperan la última reunión del año de política monetaria del banco central.

La tasa de interés que paga el Cete a 28 días bajó 0.04%, ubicándose en 7.25%, en línea con la tasa de referencia nacional que fija Banxico. El monto colocado fue de 9,000 millones de pesos, mientras que la demanda por este instrumento fue de 2.20 lo ofertado.

El Cete a 91 días retrocedió 0.06% en la tasa que paga, ubicándose en 7.20% su menor nivel desde abril de 2022. Se colocaron 9,000 millones de pesos y la demanda de este instrumento fue de 3.63 veces el monto colocado.

En lo que va del año, el rendimiento del Cete a 28 días ha bajado 2.49%, mientras que el Cete a 91 días retrocede 2.59% en el mismo período, según datos de Banxico.

El consenso de los analistas de bancos y casas de bolsa estiman que la tasa de referencia nacional cierre el año en 7%, se espera un recorte la tasa de interés en 25 puntos base en la reunión del 18 de diciembre, además, mantienen la expectativa de que el precio del dinero baje a 6.50% en 2026.

Galia Borja, subgobernadora de Banco de México, dijo en el podcast Norte Económico de Grupo Financiero Banorte que el 2026 podría venir acompañado de retos adicionales en el cumplimiento de la meta de inflación de 3% del banco central, por lo que es pertinente mantener una mayor cautela en el manejo de la política monetaria.

Se subastaron 12,000 millones de pesos correspondiente al Cete de 182 días, a una tasa de 7.55% un incremento de 0.11 puntos porcentuales. El instrumento registró una demanda de 2.26 veces lo ofertado, menor a la última subasta.

El rendimiento del Cete de 364 días registró un incremento marginal de 0.02%, ubicándose en 7.65 por ciento. El monto colocado fue por 13,000 millones de pesos, la demanda de este instrumento fue de 3.25 veces lo ofertado.

Además, se llevó a cabo la subasta de 15,500 millones de pesos del MBono a 5 años (con vencimiento en abril de 2032) a una tasa de 8.82%, un aumentó de 0.16 puntos porcentuales frente a la emisión previa. Tuvo una demanda de 1.55 veces el monto colocado. En lo que va de 2025 la tasa de rendimiento de este instrumento ha disminuido 93 puntos base.

Se colocaron Udibonos a 30 años (con vencimiento en octubre de 2054), a una tasa de 4.30%, un descenso de 0.42 puntos porcentuales. El Monto colocado de este instrumento fue de 9,931.56 millones de pesos y registró una demanda de 1.85 veces lo ofertado.