Sheinbaum dice que no hay fecha para visita del Papa León XIV: Hablaron de la pacificación de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer este lunes que durante su llamada con el papa León XIV, el viernes pasado, hablaron de la intención de la iglesia católica para apoyar en la pacificación del país.

Sheinbaum Pardo detalló que el papa León XIV fue muy cálido durante la llamada telefónica y dijo que "mandó muchos saludos al pueblo de México".

La primera mandataria agregó que su intención es fortalecer los programas que se tienen en coalición con la iglesia católica como "Si Al Desarme, Si A La Paz", dijo que "habló de este programa con el sumo pontífice y de lo importante que es para el país".

La presidenta informó que aún no hay una fecha para la visita del papa León XIV a México, a pesar de que su santidad mostró su interés por visitar la Basílica de Guadalupe.

