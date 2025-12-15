Grupo México consolida su liderazgo al obtener el reconocimiento Empresas Excepcionales 2025

El Consejo Coordinador Empresarial, en colaboración con el Instituto para el Fomento a la Calidad y el Consejo de la Comunicación, entregó por tercera ocasión el reconocimiento Empresas Excepcionales a Grupo México.

El distintivo, en su edición 2025, galardonó a 50 organizaciones que destacaron por sus resultados verificables en inclusión, impacto social y sostenibilidad ambiental.

Empresas Excepcionales identifica y difunde buenas prácticas de aquellas compañías que generan valor para sus distintos grupos de interés, desde colaboradores hasta comunidades donde operan. El programa ofrece una evaluación externa, objetiva y confiable, con retroalimentación estratégica, que permite a las empresas medir y mejorar su desempeño.

Para Grupo México resultó decisiva la revisión de iniciativas implementadas entre 2024 y 2025. Durante ese periodo, la organización amplió su alcance más allá de su actividad industrial, priorizando dos frentes: desarrollo comunitario y conservación ambiental, con proyectos que combinan intervención directa, colaboración con actores locales y planes con objetivos claros.

Una de las iniciativas sobresalientes fue el denominado Modelo de Impacto Social en Centros Comerciales, impulsado por la División de Infraestructura. Con esta estrategia, los centros buscan transformarse en espacios de convivencia comunitaria mediante actividades culturales, talleres abiertos al público, zonas inclusivas para personas con discapacidad y campañas de apoyo social.

Según la organización, el modelo pretende que los centros comerciales funcionen como lugares accesibles y útiles para las comunidades; es decir, que no solo sean polos de consumo.

En materia ambiental, la División Minería fue premiada por su labor en la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) de Buenavista del Cobre, destinada a la protección del lobo gris mexicano. La especie, cuya supervivencia en libertad era crítica, ha sido objeto de esfuerzos coordinados de reproducción, cuidado especializado y sensibilización.

Fernando Gual Sill, director general de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre, subrayó que el lobo gris mexicano llegó a una situación alarmante debido al conflicto con actividades humanas, lo que obligó a resguardar a los últimos ejemplares bajo condiciones favorables para su preservación.

En ese contexto, el trabajo en la UMA de Grupo México se ha consolidado como un referente nacional gracias a la colaboración entre especialistas, autoridades ambientales, voluntarios y habitantes de la región.

Al momento, dentro de las instalaciones han nacido 23 ejemplares. Ese logro contribuyó a que la clasificación de la especie cambiara de “Probablemente extinta en vida silvestre” a “En peligro de extinción”, considerado uno de los avances más significativos en conservación en Norteamérica en las últimas décadas.

El distintivo también tomó en cuenta otras acciones impulsadas por la empresa relacionadas con programas de salud, campañas de reforestación y proyectos conjuntos con organizaciones civiles.

Para la compañía, el reconocimiento representa un aval a proyectos que requieren continuidad, vigilancia y coordinación permanente, particularmente en materia de conservación de fauna y fortalecimiento del tejido social.

En un contexto donde la exigencia social y regulatoria hacia el sector privado se intensifica, Empresas Excepcionales resalta la importancia de traducir promesas en acciones comprobables.

Al reafirmar su posición dentro de las empresas premiadas este año, Grupo México envía un mensaje claro: la sustentabilidad dejó de ser un complemento, es un componente clave de la estrategia corporativa. Ahora, el desafío será continuar afianzando su cultura de innovación y valor compartido.