Peso mexicano extiende su avance a la zona debajo de 18 unidades por dólar

El peso mexicano se aprecia contra el dólar la mañana de este lunes. La divisa local gana en niveles por debajo de 18 unidades, no vistos desde julio del año pasado. Su movimiento se presenta ante la debilidad del billete verde, a la espera de cifras clave en Estados Unidos.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.9839 unidades por dólar. Comparado con un dato de 18.0050 unidades, con el del precio de referencia de LSEG del viernes (sin dato del Banxico por feriado), significa un avance para el peso de 2.11 centavos o 0.12 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.0164 unidades y un nivel mínimo de 17.9696. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas de referencia, desciende 0.20% a 98.20 puntos.

"Hoy, el peso mexicano es favorecido por el retroceso del dólar estadounidense, así como por una resolución de las tensiones entre México y Estados Unidos, gracias al acuerdo que acaba con una disputa por agua", afirmaron analistas de Monex Grupo Financiero en una nota.

El mercado aguarda la publicación de cifras clave sobre el mercado laboral y de la inflación en Estados Unidos esta semana. Los datos ayudarán a anticipar la trayectoria que seguirán las tasas en el primer trimestre tras el recorte que anuncio la Reserva Federal el miércoles.

En el aspecto local, la semana estará marcada por algunos datos económicos relevantes, pero sobre todo por la última decisión de este año del Banco de México. Se espera ampliamente un décimo segundo recorte a la tasa, en medio de señales de debilidad para el crecimiento.

Por lo pronto se espera que más tarde en el día la autoridad monetaria divulgue los resultados de su encuesta de expectativas de especialistas del sector privado. El mercado estará atento a la actualización de sus proyecciones del PIB, la inflación, el tipo de cambio y tasas de interés.

El panorama técnico favorece al peso, de acuerdo con una nota de Grupo Financiero Banorte enviada a clientes."Esperamos que la recuperación (del peso) prevalezca, tras perforar el nivel psicológico de 18 unidades". Los analistas definieron 17.87 como próxima zona relevante.